Dudu Nobre condena exposição da filha após caso de abuso sexual: ‘Respeitem a nossa dor’

‘Havia pessoas falando sobre assuntos que deveriam correr em sigilo’, queixou-se o cantor em nota oficial

Reprodução/Instagram/@dudunobresamba Dudu Nobre falou sobre o caso de abuso sexual envolvendo sua filha Olívia Nobre



O cantor Dudu Nobre desabafou nas redes sociais sobre a repercussão do abuso sexual de sua filha. O sambista sentiu que a privacidade de sua família foi exposta com a divulgação de informações e entrevistas envolvendo Olívia Nobre, de 20 anos. “Ontem, enquanto minha filha estava depondo, fui surpreendido com a notícia de que havia pessoas concedendo entrevistas ao vivo e falando sobre assuntos que deveriam correr em sigilo. Como pai, foi a maior tristeza que já senti, por não poder protegê-la de tamanha invasão de privacidade”, disse. “Pela primeira vez, me pronuncio sobre um assunto que deveria ser privado. Estou do lado da minha família para tudo que eles precisarem e não preciso expor aqui o tamanho da minha dor. Por isso, venho pedir mais uma vez que respeitem a nossa dor e, principalmente, a dor dela. Não compartilhem nada que a exponham, por favor”, pediu. Segundo Adriana Bombom, mãe da jovem, o abuso sexual ocorreu em uma festa no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, durante o final de semana do dia 7. Logo em seguida, Olívia recebeu cuidados médicos e assistência emocional da família.