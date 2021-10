‘Ela que me levou para esse caminho do ménage’, diz Léo Lins sobre Aline Mineiro

Em entrevista ao Pânico, humorista revelou que recebe propostas de fãs nas redes sociais, mas só aceita relações sexual a três se não tiver outro homem na cama

Reprodução/Pânico O humorista Léo Lins foi o convidado do programa Pânico desta sexta-feira, 29



Nesta sexta-feira, 29, o programa Pânico recebeu o humorista Léo Lins. Em entrevista, ele falou sobre o relacionamento aberto que mantém com Aline Mineiro, participante de A Fazenda 13. “Melhorou bastante, melhorou o fluxo de mensagens. A Aline falou que gosta de me ver na cama com outras meninas. Recebi vários nudes, foi ótimo. Com mulher, é claro, que eu divido. Mandem mensagem. Ela que me levou para esse caminho do ménage. Ninguém levava a sério, agora viram que é sério. Está fazendo uma listinha. Com menina pode, com homem, não, foi o nosso acordo. Se ela ficar com homem, terminou”, afirmou. O relacionamento aberto do casal veio à tona durante o reality show, após a influenciadora beijar Fernanda Medrado e Dayane Mello na edição.

Com uma coletânea de tirinhas de humor ácido recém lançadas em ‘Humor Negro e Branco’, livro que une humoristas como Danilo Gentili e Murilo Couto, Léo Lins esclareceu sobre a relação de seu trabalho com o cancelamento e a política. “A esquerda é mais organizada em termos de ter jornalistas, professores universitários. A direita vem caótica, mas tem um comportamento semelhante. É uma guerra, os dois lados batendo. Cada um tem sua agenda. O politicamente correto é um termo da esquerda. Na esquerda, quando vem pessoas querendo me cancelar, são pessoas que nunca foram no meu show, nunca compraram meu livro. Não vai mudar em nada para mim. Tem vezes que o cara só quer chocar. Choque pelo choque não é engraçado. Muitas das vezes eu vejo que não tem piada, isso eu sou contra.”

