Raissa Barbosa termina noivado com ator pornô e nega agressões: ‘Tenta me difamar’

Modelo afirma que Wellington é tóxico e que não aceita o fim do relacionamento; ele diz que decidiu expor as agressões para tentar conter a ex-Fazenda

Reprodução/Instagram/jakeyamashita/29.10.2021 Raissa Barbosa disse que Wellington não aceita o fim do relacionamento



A modelo Raissa Barbosa, que participou do reality show “A Fazenda 12”, terminou o noivado com o ator pornô Wellington após ele acusá-la de agressão. A ex-Fazenda fez um desabafo nas redes sociais e disse que se desentendeu com o parceiro após ir sozinha a um evento. “Fui convidada para ir a uma festa de lançamento da nova música do DJ Dennis, e fui. Era uma festa privada, somente para convidados em um hotel em São Paulo”, escreveu Raissa. Quando chegou em casa, a modelo disse que encontrou Wellington alterado e não conseguiu dormir. “Ele não aceitou eu não ter levado ele na festa e também estava falando coisas/frases totalmente machistas que me deixaram extremamente mal e irritada. Com isso, ele ligou a live na intenção de me difamar, falando que eu o agredi quando, na verdade, eu me defendi dele.”

Na live citada por Raissa, o ator pornô teria a acusado de agressão. Raissa disse que já estava cansada de toda a situação, pois já tinha mandado Wellington sair da sua casa diversas vezes. “Ele não aceita o término. Ele é tão tóxico que não aceita meus trabalhos e sempre briga por ciúmes e tenta sempre me difamar, eu cansei”, concluiu a modelo. O ator pornô rebateu Raissa nas redes sociais e disse que eles se desentenderam porque a modelo não avisou que iria à festa. “Não foi ciúmes, sou muito seguro, mas também não quero que falte respeito”, comentou nos stories do Instagram. Wellington também disse que deixou de atuar em filmes eróticos por Raissa e ela não valorizou o relacionamento deles. “Expus a agressão dela para fazer ela parar. Minha intenção nunca foi fazer mal a ela”, afirmou.