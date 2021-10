Cauã Reymond diz que vai realizar último desejo da mãe em nova novela; saiba qual

Ator será protagonista de ‘Um Lugar ao Sol’, primeira novela inédita das 21h desde o início da pandemia

Reprodução/Instagram/cauareymond/29.10.2021 Cauã Reymond viverá gêmeos em 'Um Lugar ao Sol'



O ator Cauã Reymond se prepara para estrear como protagonista da novela “Um Lugar ao Sol”, primeira novela inédita a ocupar a faixa da 21h na Globo desde o início da pandemia. Na trama, o artista vai se dividir entre dois personagens, os gêmeos Christian e Christofer, e Pável Reymond, seu irmão na vida real, também participará da novela sendo seu dublê. Com isso, Cauã sente que está realizando o último desejo da mãe, Denise Marques. Ela morreu em 2019 vítima de câncer e antes de partir pediu a Cauã e ao irmão para que permanecessem unidos. “Era um sonho da minha mãe, algo que ela falou no leito de morte, é até forte dizer isso assim: ela queria nos ver juntos em tudo, que nós ficássemos unidos para sempre. De alguma forma, a novela trouxe esse lugar sincero”, contou o artista, conforme divulgado pelo Gshow.

A ideia de Pável ser dublê do irmão foi da atriz Alinne Moraes, que já namorou Cauã e também está no elenco de “Um Lugar ao Sol”, trama de Lícia Manzo. O ator e o dublê são irmãos por parte de mãe e possuem oito anos de diferença. “Quando o Cauã tinha 14 anos, ele foi morar com o pai no Sul. Depois, ele foi trabalhar no exterior como modelo. Então, a gente ficou um longo período distante, mas ele me mandava cartões postais. A gente foi conviver mais quando eu vim para o Rio e chegamos a morar juntos antes de eu mudar de cidade para fazer faculdade”, contou Pável. “Hoje a gente tem uma família super próxima, super unida. Eu, ele, Sofia [filha de Cauã com Grazy Massafera] e nossa avó. Com toda certeza, a novela foi muito importante. Não só na nossa relação como irmão, mas de trabalho”, acrescentou.