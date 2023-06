Elenco de série da Netflix manda mensagem para a Parada LGBT+ de SP

Vídeo foi publicado no Instagram da plataforma de streaming; festa chegou em sua 27ª edição em 2023

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Parada LGBT+ arrasta multidão na Avenida Paulista, em São Paulo



O elenco da série Heartstopper, da Netflix, deixou uma mensagem para a Parada LGBTQIAP+, que acontece em São Paulo, neste domingo, 11. A festa chegou em sua 27ª edição neste ano. Por meio do Instagram da Netflix, o elenco desejou um ótimo evento. “Olá, família Heartstopper! Estamos aqui para desejar uma ótima Parada do Orgulho LGBT+. Onde quer que você esteja na sua jornada, é o momento de celebrar você e o que te torna especial. E todos os dias você nos enche de orgulho. Então vá e seja o seu eu mais autêntico e verdadeiro porque não existe ninguém melhor do que você”, disse o elenco no vídeo. A série conta a história de dois adolescentes: Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor). Ambos se apaixonam em uma escola do ensino médio do Reino Unido. Os amigos de Nick começam a praticar bullying e homofobia contra os dois. A segunda temporada da série estreia em agosto.