‘Homem-Aranha Através do Aranhaverso’ supera expectativas e já é uma das maiores bilheterias de 2023; veja lista

Considerado um dos filmes mais esperados de 2023, “Homem-Aranha Através do Aranhaverso” chegou aos cinemas em 1º de junho. O longa é a continuação direta do sucesso de 2018, que chegou a conquistar o Oscar de Melhor Animação. A expectativa era de que o novo filme superasse a bilheteria do original, que arrecadou US$ 384,3 milhões em todo seu período de exibição nas telonas. Entretanto, a nova produção da Sony deve quebrar a marca antes do esperado. Segundo o site Box Office Mojo, que recolhe informações sobre bilheterias do cinema em todo o mundo, o novo filme do herói da Marvel arrecadou US$ 208 milhões em seu final de semana de estreia, sendo US$ 120 milhões apenas nos Estados Unidos. Até a atualização mais recente, o longa havia arrecadado US$ 274 milhões e já assumiu o posto de sétima maior bilheteria de 2023, superando filmes como “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”, “Pânico 6” e “Shazam! Fúria dos Deuses”.

No momento, “Super Mario Bros. – O Filme” é dono da maior arrecadação de 2023, com US$ 1,3 bilhão. “Guardiões da Galáxia – Vol. 3” ocupa a segunda posição, com, US$ 789 milhões, sendo seguido por “Velozes e Furiosos 10”, com US$ 619 milhões. Completam o top 5 do ano até o momento “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” (US$ 476 milhões) e “John Wick: Capítulo 4” (US$ 428 milhões). Fazem parte do elenco do filme Shameik Moore, Hailee Steinfield, Oscar Isaac, Daniel Kaaluya, Brian Tiree Henry, Mahersala Ali, Andy Samberg e outras estrelas de Hollywood. O longa está em cartaz nos cinemas e ainda não tem previsão de chegada ao streaming.

