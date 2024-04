Eliana vai deixar o SBT após 15 anos para viver ‘nova fase profissional’

Esta é a segunda participação da apresentadora na emissora, que retornou à casa em 2009 após passagens por outras redes de TV

Rogério Palatta/SBT Eliana comandará o programa que leva seu nome no SBT até junho



Segundo a assessoria da apresentadora Eliana, a loira encerrou seu contrato com o SBT após 15 nos à frente do “Programa Eliana”. Um comunicado foi enviado à imprensa nesta segunda-feira (1°), e nele consta que a parceria chegará ao fim em junho deste ano. Conforme a nota, a decisão foi tomada para que Eliana possa desfrutar de uma nova fase profissional. “Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar para apresentar o programa de arrecadação para a AACD”, diz o texto. Ainda segundo o comunicado, o SBT desejou sucesso a Eliana e ressaltou que “as portas sempre estarão abertas” para um dos principais rostos da história da emissora. “Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir.” A notícia também já foi compartilhada nas redes sociais do canal.

*Com informações do Estadão Conteúdo