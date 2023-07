Salgadinho se irrita com edição do ‘Programa Eliana’ e discute com coordenadora da atração

Pagodeiro definiu o ocorrido como ‘deselegante’, e funcionária do SBT rebateu: ‘Você entende de TV’

Divulgação/SBT Salgadinho participou do 'Programa Eliana' exibido neste domingo, 23



O cantor Salgadinho ficou incomodado ao ter uma fala editada no “Programa Eliana” que foi exibido neste domingo, 23, no SBT. O pagodeiro usou as redes sociais para lamentar o ocorrido, mas não especificou qual momento da edição o incomodou: “Foi deselegante, não me tirem de casa para cometerem esse desrespeito, por favor, no mais, estive feliz por estar com amigos [na atração]”. Fabi Gomes, coordenadora artística e musical da atração dominical, rebateu o artista nos comentários do post. “Desculpa, mas você entende de TV e sabe que existe tempo de arte, com isso, infelizmente temos que cortar muita coisa do programa! Triste fiquei eu com a sua reação! Te recebemos com o maior amor e respeito como sempre iremos te receber”, escreveu. Salgadinho rebateu: “Falei coisas importantes para mim e para o samba e vocês poderiam ter falado no dia, não foi uma fala longa, eu encurtaria a fala, para mim, é falta de respeito cortar e não avisar, eu não sou artista da sua produção, conversar é sempre bom porque sempre estaremos na linha do respeito”.

A coordenadora artística respondeu que eles não tinham como prevê o que o cantor falaria na atração: “Pode ter certeza que para a gente é triste ter que cortar várias coisas, mas é o que temos que fazer por conta do tempo de arte, mas pode ter certeza que não é nada pessoal, nada com você e nunca com nenhum convidado, mas é o que tem que ser feito… também não gostamos, mas temos que fazer, você entende”. O cantor deixou claro que a situação “causou profunda tristeza” nele e Fabi respondeu que essa não era a intenção da equipe. Em nota enviada à Jovem Pan, a assessoria de imprensa do SBT lamentou o atrito: “Infelizmente não foi possível colocar no ar a participação na íntegra dos convidados devido ao tempo de arte. É de praxe editar quando a gravação ultrapassa o limite de exibição. Salgadinho é muito querido e admirado por todos do SBT e sempre será bem-vindo nos programas da emissora”.