Eliezer mostra danos em mansão após forte temporal em São Paulo

No Instagram, o ex-BBB publicou vídeos mostrando os estragos causados pelo tempo, e comentou ‘caiu uma árvore em cima da nossa casa. Mas estamos todos bem’

Eliezer, ex-participante do Big Brother Brasil, compartilhou com seus seguidores os estragos causados em sua residência, onde vive com Viih Tube, após um forte temporal que atingiu São Paulo. Apesar do susto, ele garantiu que todos estão bem. O casal reside em uma mansão avaliada em R$ 8,5 milhões, adquirida no início deste ano, situada no condomínio Residencial Haras Guancan, na Granja Viana, na Grande São Paulo.

A propriedade, que se destaca por sua ampla área de 2.471 metros quadrados, conta com quatro suítes, seis banheiros, além de uma piscina, sauna, academia, sala de cinema e uma área gourmet. O casal tem desfrutado de um estilo de vida luxuoso, mas o recente incidente trouxe preocupações sobre a segurança da casa. Além dos problemas enfrentados por Eliezer e Viih Tube, o temporal causou interrupções no fornecimento de energia elétrica em várias áreas da capital paulista.

Moradores de bairros como Vila Mariana, Campo Limpo, Santo Amaro, Jardim Marajoara, Campo Belo, Pinheiros, Butantã, Pompeia, Jardins e Bela Vista relataram dificuldades devido à tempestade. As consequências do mau tempo não se limitaram apenas a danos materiais, mas também afetaram a rotina de muitos cidadãos, que ficaram sem eletricidade por períodos prolongados. A situação gerou preocupação entre os moradores, que buscam soluções para os problemas causados pela intempérie.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira