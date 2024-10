Luiza Possi sofre ataque de hackers e perde conta no Instagram com 1,8 milhão de seguidores

A artista revelou que essa não é a primeira vez que enfrenta esse tipo de situação, já tendo lidado com problemas semelhantes em sua conta no Facebook

Reprodução/Instagram/@luizapossi Até o momento, Luiza não conseguiu reaver seu perfil e e as postagens dos golpistas permanecem visíveis



A cantora Luiza Possi compartilhou sua indignação após ter seu perfil no Instagram comprometido por hackers. Os criminosos invadiram a conta, utilizando imagens da artista e alterando conversas para promover fraudes. Até o momento, Luiza não conseguiu reaver seu perfil, que conta com mais de 1,8 milhão de seguidores, e as postagens dos golpistas permanecem visíveis.

A Possi revelou que essa não é a primeira vez que enfrenta esse tipo de situação, já tendo lidado com problemas semelhantes em sua conta no Facebook. A frustração de Luiza é evidente, especialmente porque seu perfil estava em um momento de crescimento, com um aumento de mais de 300 mil seguidores em menos de um mês. Recentemente, Luiza ganhou notoriedade ao enviar um áudio acidental para o cantor Daniel, confundindo-o com seu pedreiro, que também se chama Daniel. Esse episódio gerou repercussão nas redes sociais, mas agora a cantora se vê em uma batalha para recuperar sua conta e proteger sua imagem.

