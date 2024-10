Diddy se apresenta em tribunal e julgamento é agendado para maio de 2025

Durante a audiência, o produtor musical solicitou a permissão para responder às acusações em liberdade, mas o pedido foi negado; investigações revelam um histórico de mais de 120 alegações

John Lamparski/Getty Images/AFP Desde sua prisão em setembro, mais de 120 vítimas se apresentaram às autoridades



Sean Combs, amplamente conhecido como Diddy, fez sua primeira aparição no tribunal, nesta quinta-feira (10) após ser detido. Durante a audiência, ele pediu ao juiz a permissão para responder às acusações em liberdade, mas seu pedido foi recusado. O julgamento do rapper está marcado para maio de 2025, e ele enfrenta sérias acusações que incluem conspiração, extorsão e tráfico sexual.

As investigações em torno de Diddy revelam um histórico de mais de 120 alegações desde 2008, sugerindo que ele teria pressionado mulheres ao longo dos anos. De acordo com os relatos, o artista contava com a ajuda de funcionários e associados para intimidar suas vítimas, utilizando chantagens e até mesmo violência para silenciá-las. Desde sua prisão em setembro, mais de 120 vítimas se apresentaram às autoridades, entre elas 25 que eram menores de idade na época dos supostos crimes. A gravidade das acusações e o número de vítimas levantam preocupações sobre o comportamento do artista ao longo dos anos.

A defesa de Diddy argumentou que o vazamento de informações à mídia sobre um incidente envolvendo uma ex-namorada em 2016 foi responsabilidade do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Essa alegação adiciona uma camada de complexidade ao caso, que continua a se desenrolar enquanto o artista aguarda seu julgamento.

