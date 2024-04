Baterista brasileiro Eloy Casagrande é anunciado como novo integrante do Slipknot

Icônica banda do cenário internacional marcou o ex-membro do Sepultura em uma publicação nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@slipknot Slipknot publicou foto em seu perfil oficial e marcou os membros do grupo, anunciando, assim, a entrada de Eloy Casagrande



O renomado baterista Eloy Casagrande foi oficialmente anunciado como o mais novo membro do Slipknot, uma das bandas mais icônicas do cenário musical internacional. Depois de uma longa “novela” desde que Eloy comunicou sua saída do Sepultura, o anúncio até que foi discreto: em uma publicação no Instagram oficial, a banda marcou o baterista. A entrada de Eloy Casagrande no Slipknot ocorre após o anúncio da saída de Jay Weinberg, que ocupava o posto de baterista na renomada banda. Com um currículo sólido e uma trajetória marcada por sucesso e reconhecimento, Eloy se junta agora a um dos grupos mais influentes e inovadores do cenário musical, prometendo agregar ainda mais energia e talento ao Slipknot.

Nascido em 29 de janeiro de 1991, na cidade de Santo André, em São Paulo, Eloy ganhou destaque como baterista da lendária banda Sepultura, onde ingressou em 2011. Com uma carreira marcada por talento e dedicação, Eloy Casagrande despontou como um prodígio da bateria, iniciando sua jornada musical aos 7 anos de idade. Aos 13, o músico conquistou o primeiro lugar no Batuka International Drum Fest, evidenciando sua habilidade e paixão pela música. Além de sua passagem pelo Sepultura, Eloy também teve experiências em outras bandas, como Gloria e 2ois. Vale ressaltar que o talentoso baterista fez parte do grupo católico de rock cristão Iahweh e, ainda na adolescência, integrou a banda liderada pelo saudoso vocalista André Matos, que morreu em 2019.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA