Sabrina Sato fala sobre estado de saúde do pai após cirurgia

A artista tem se dedicado a visitar o pai com frequência, oferecendo apoio e cuidados; entre as atividades que realiza, estão massagens que ajudam na recuperação de Omar

  • 14/09/2025 08h55
Reprodução/Instagram/@sabrinasato Sabrina Sato 'Meu pai está melhorando a cada dia'

Sabrina Sato compartilhou informações sobre a saúde de seu pai, Omar Rahal, durante sua participação no evento The Town, realizado em São Paulo. A apresentadora revelou que ele está se recuperando de uma cirurgia de emergência e que seu estado de saúde tem apresentado melhorias. “Meu pai está melhorando a cada dia, se tratando e se cuidando”, afirmou.

A artista tem se dedicado a visitar o pai com frequência, oferecendo apoio e cuidados. Entre as atividades que realiza, estão massagens que ajudam na recuperação de Omar. “Ele mora na mesma rua que a gente. Então a gente consegue todo dia visitar ele na casa dele”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

