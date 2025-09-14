Katy Perry encerra o The Town 2025 neste domingo; confira a programação do último dia
A principal estrela da noite é a cantora norte-americana, famosa por hits como ‘California Girls’, ‘Firework’ e ‘Teenage Dream’; a artista esteve no Brasil pela última vez no ano passado
Neste domingo (14), o festival The Town 2025 chega ao fim no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A data de encerramento promete um line-up dominado por divas do pop, tanto internacionais quanto brasileiras.
A principal estrela da noite é a norte-americana Katy Perry, famosa por hits como “California Girls”, “Firework” e “Teenage Dream”. A artista esteve no Brasil pela última vez no ano passado, quando se apresentou no Rock in Rio.
O Palco Skyline também contará com Camila Cabello, cantora cubano-americana e ex-integrante do Fifth Harmony. Desde 2018, ela se destacou em carreira solo com o sucesso “Havana”, combinando pop, R&B e influências latinas. O palco ainda receberá J Balvin, referência do pop latino, e a cantora brasileira Iza.
Já o Palco The One será palco para artistas nacionais consagrados e novas apostas. Ludmilla traz um show com mistura de pop, funk, pagode e R&B. Joelma, ex-vocalista da banda Calypso, se apresenta com um grupo de talentos do Pará, incluindo Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara. O cantor Jota.Pê divide o palco com João Gomes, trazendo faixas do projeto de forró “Dominguinho”. Outros destaques incluem o pagodeiro Belo, no Palco Quebrada, e o multi-instrumentista britânico Jacob Collier, que sobe ao palco São Paulo Square.
A edição de 2025 do The Town começou no dia 6 de setembro e contou com grandes nomes da música, como Travis Scott, Lauryn Hill, Green Day, Iggy Pop, Backstreet Boys, Jason Derulo, Mariah Carey e Lionel Richie.
Veja abaixo a programação do The Town
Palco Skyline
- 15h40 – The Flight
- 15h50 – Iza
- 18h10 – J Balvin
- 20h30 – Camila Cabello
- 23h15 – Katy Perry
Palco The One
- 14h40 – Jota.Pê convida João Gomes
- 17h00 – Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
- 19h20 – Dennis DJ convida Tília
- 21h55 – Ludmilla
The Tower
01h05 – ANNA
Palco Quebrada
- 15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town
- 18h15 – Orquestra Sinfônica de Heliópolis
- 20h35 – Belo
Palco Factory
- 13h00 – Felipe Cordeiro
- 14h45 – Lambateria Baile Show convida Lia Sophia
- 17h05 – Rachel Reis
- 19h25 – Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares
São Paulo Square
- 14h00 – SP Square Big Band
- 17h10 – SP Square Big Band com Amanda Maria
- 19h30 – João Bosco Quarteto
- 22h05 – Jacob Collier
*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Nátaly Tenório
