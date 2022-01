Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar entram na casa e agitam ‘BBB 22’: ‘Estávamos criando teorias’

Trio ficou isolado no hotel após ter testado positivo para Covid-19; com a chegada, o time Camarote está completo e disputa prova de imunidade

A cantora Linn da Quebrada, a influenciadora digital Jade Picon e o ator Arthur Aguiar entraram na casa do “BBB 22” na tarde desta quinta-feira, 20. O trio ficou isolado após ter testado positivo para Covid-19 e não acompanhou os outros participantes do time Camorote, que entraram na casa na noite de segunda-feira, 17. Com a chegada dos brothers, o Camarote está completo e pode disputar a prova de imunidade. Na última terça-feira, a dupla Bárbara e Laís ganhou imunidade pelos “Pipocas”. “Foi aqui que pediram mais uma participante?”, questionou Linn ao abrir a porta. Logo em seguida, Arthur entrou. “A influencer Jade Picon foi a última participante a chegar na casa.

Jade parou a cantora na entrada para dizer que ouviu Linn cantando do seu quarto. “Ontem eu estava muito triste e você ficou cantando, obrigada”, agradeceu a influenciadora. Jade Picon ainda virou assunto nas redes sociais depois dos internautas perceberem que a produção abriu a porta para ela. Isso porque a mais nova sister confessou em uma entrevista que evita ao máximo tocar em maçanetas, descargas e botão de elevador. Depois das apresentações, os novos participantes explicaram para os confinados que não entraram antes porque estavam infectados. Os brothers estavam criando diversas teorias sobre a demora para o grupo entrar na casa. “A gente pegou Covid, por isso não entramos antes”, contou Linn. “Ah, gente! Ainda bem! Estávamos criando teorias da conspiração”, respondeu Jess.

A Jade pra Linn: “Ontem eu tava muito triste e você começou a cantar, muito obrigada!”

Artista faz assim! #BBB22pic.twitter.com/BIwp29xATK — INTZ Sher Machado 🧜🏿‍♀️🧬🎲🐍🦄 (@transcurecer) January 20, 2022

o melhor da entrada da jade foi o empurrão da produção na porta pic.twitter.com/OtfBh5BK3b — Kerline Cardoso (@kerlinecardoso) January 20, 2022