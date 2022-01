Mion diz que Tadeu Schmidt deveria ser mais parecido com Leifert para comandar o BBB

Apresentador do ’Caldeirão’ se referiu ao controle do apresentador com o barulho feito pelos participantes, o que termina confundindo espectadores

Reprodução/Instagram/marcosmion Mion usou redes sociais para falar sobre BBB 22



O apresentador Marcos Mion, que tem usado as redes sociais para comentar o desenrolar do programa Big Brother Brasil desde o começo da 22ª edição, falou nesta quarta-feira, 19, sobre o trabalho de Tadeu Schmidt no comando do reality. O novo comandante do “Caldeirão” notou o barulho e a sensação de “caos” em uma das conversas do apresentador com os participantes e lembrou de como Leifert mantinha a ordem a atração. “Alguma hora Tadeuzola vai ter que ser um pouco mais Leifert e dar uns “pres-tenção” nos brothers pq não tá dando pra entender nada nas interações ao vivo! Eles são mais barulhentos que os cavalinhos!”, brincou. A opinião de Mion dividiu os comentários entre aqueles que viram a crítica como negativa e os que não viram maldade na fala. “Acho que comparar cinco dias com três anos não é justo”, opinou um deles.