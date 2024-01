ENQUETE ‘BBB 24’ – Quem você quer que fique: Davi, Juninho ou Thalyta? 

Segundo paredão foi definido na noite desta sexta-feira, 12

Montagem sobre fotos/Reprodução/Instagram Davi, Juninho, Thalyta estão no segundo paredão do 'BBB 24'



O segundo paredão do “BBB 24”, reality show da TV Globo, foi formado na noite desta sexta-feira, 12. O primeiro ir para a berlinda foi Davi, indicado pelo líder Rodriguinho. Depois, os participantes do programa foram ao confessionário para escolher o segundo emparedado. Os mais votados pela casa foram Juninho e Raquele. Para desempatar, Rodriguinho decidiu colocar Juninho no paredão. O brother, conforme o regulamento da semana, pôde puxar um terceiro elemento para o paredão. A escolhida foi Thalyta.

Quem você quer que fique: Davi, Juninho ou Thalyta?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.