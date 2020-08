Vale a pena? Alternativa para entretenimento durante a pandemia, drive-in é experiência interessante

Desde o início de junho, 13 espaços em São Paulo foram licenciados para cinemas e shows; a Jovem Pan foi a um show de Di Ferrero e assistir ao premiado filme ‘Pacarrete’

EFE Eventos drive-in eram muito populares nos anos 80 e 90



Um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19, o entretenimento precisou se reinventar totalmente durante a crise para sobreviver. Resultados preliminares da pesquisa Percepção dos Impactos da Covid-19 nos Setores Culturais e Criativos do Brasil indicam, por exemplo, que entre maio e julho de 2020, a perda de receita foi de 44,4%, e que as contratações de serviços de terceiros diminuíram 100%. Uma das alternativas foi retomar as atividades drive-in, muito populares nos anos 80 e 90. Apenas na cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Licenciamento autorizou a emissão de Alvarás de Autorização para Eventos Temporários, desde que os eventos aconteçam em locais abertos e seguindo orientações específicas para a segurança sanitária de todos. Desde o início de junho, 13 espaços já foram licenciados para cinemas e shows com público dentro do carro — desde estádios de futebol, parques, shoppings e até a Assembleia Legislativa do Estado.

Entre os pré-requisitos para a permissão de eventos com mais de 250 pessoas estão: ser respeitado o uso de máscaras, limite de 4 passageiros por veículo, higienização completa do local entre as sessões e demarcação de dois metros de distância mínima entre as pessoas nas áreas comuns — como banheiros e lanchonete. A reportagem da Jovem Pan visitou dois desses espaços: O Drive-in Stage, no Parque Burle Marx, para um show; e o Cine Drive-in Paradiso Autorama, na Alesp, para uma sessão de cinema.

Drive-in Stage

Quando surgiu o convite para acompanhar um show drive-in no sábado (1º), o primeiro sentimento foi de insegurança. A ideia de ir para um evento dentro de um carro, mesmo respeitando as medidas de segurança, me pareceu bem arriscada. Mas logo que cheguei ao espaço, no Parque Burle Marx, consegui aproveitar. Profissionais, devidamente paramentados com máscara e face shield, mediam a temperatura, orientavam qual era o lugar para estacionar e alertavam que não era permitido sair do carro — mas ficar com as janelas abertas, tudo bem. O show escolhido foi o de Di Ferrero, ex-NX Zero. No mesmo dia se apresentaram Maneva e Make U Sweat, mas fiquei apenas para uma das apresentações. Os preços variam entre R$ 150 e R$ 180 para um carro com até quatro pessoas e duram, em média, 1h30. Em caso de necessidade, para sair do carro, a pessoa deve ligar o pisca alerta.

Estava com apenas uma amiga, as duas nos bancos da frente. Acredito que se alguém estivesse no banco de trás não conseguiria ver muito bem o palco. Pela duração do show, não achamos necessário. Do carro, era possível sintonizar a rádio e o som das músicas ficava, realmente, como em um show comum. Sem a tecnologia, a qualidade era mediana, mas, para quem curte a banda, não é um impeditivo grave. O artista embalou a plateia automotiva com hits antigos, como Razões e Emoções e Só Rezo, e contou com a participação dos amigos Luccas Carlos e Gee Rocha. Para quem quisesse, era possível baixar o Nada Pay, aplicativo inédito e gratuito desenvolvido para facilitar toda operação de alimentos e bebidas usando a tecnologia cashless (por aproximação). Apesar das regras de distanciamento, as imagens do lugar exibidas com um drone no telão mostravam vários passageiros sentados na janela do carro, com o corpo projetado para fora.

Cine Drive-in Paradiso Autorama

Um dos programas preferidos dos meus pais aqui em São Paulo era ir ao cinema. Por isso, quando recebi o convite para ir a uma sessão drive-in, achei que seria o presente perfeito para o Dia dos Pais. Uma das vantagens do drive-in Paradiso é que é gratuito e conta com uma programação dedicada ao cinema nacional. Logo que chegamos ao estacionamento da Alesp, neste sábado (8), percebemos que a fila de carros estava gigante — acredito que pela proximidade de horário entre as sessões –, e que talvez não conseguiríamos entrar. Mas logo começou a andar e deu tudo certo. Os funcionários estavam todos bem paramentados usando equipamentos de proteção, e mediram a temperatura de todas as pessoas do carro, bem como passaram orientações sobre o que fazer caso alguém precisasse ir ao banheiro, ou pedir alguma informação. É possível comprar comidas e bebidas com antecedência pelo site, até as 18h do dia da sessão, mas, como eu deixei passar essa informação, fomos munidos de pipoca, sucos e outros aperitivos.

Fiquei curiosa sobre como iríamos ouvir o filme, mas vi que era mais fácil do que eu imaginava: basta sintonizar em uma estação de rádio. A escolha foi o premiado Pacarrete, que conta a história de uma bailarina idosa, considerada louca, que vive em Russas, interior do Ceará. Na véspera da festa de 200 anos da cidade, ela decide fazer uma apresentação de dança como presente para o povo, mas ninguém se importa. Um retrato sobre como a velhice é tratada pela maioria das pessoas, reflexão interessante em um momento de isolamento social e necessidade de repensar nossas conexões uns com os outros. O único ponto negativo é que, da localização que estávamos, no banco de trás era bastante difícil de assistir, então eu e meu irmão precisamos fazer um pequeno contorcionismo. Porém, gostamos bastante da experiência, tanto que combinamos de repetir — mas dessa vez chegando mais cedo para conseguir um lugar melhor.

Confira a programação desta semana:

11 e 13 de agosto

Filme: Apocalipse Now – Final Cut

Local: Memorial da América Latina | Belas Artes Drive-In – Rua Tagipuru – Portão 2, São Paulo – São Paulo

Horário: Terça às 20h00, Quinta às 21h00

Acesso: R$ 65

12 de agosto, quarta-feira

Filme: Parque do Sonhos

Local: Memorial da América Latina | Belas Artes Drive-In – Rua Tagipuru – Portão 2, São Paulo – São Paulo

Horário: 18h00

Acesso: R$ 65 Filme: Jogador Nº 1

Local: Arena Estaiada – Av. Duquesa de Goiás, 571 – Real Parque, São Paulo

Horário: 21h30

Acesso: R$ 100 13 de agosto, quinta-feira Filme: Casablanca

Local: Memorial da América Latina | Belas Artes Drive-In – Rua Tagipuru – Portão 2, São Paulo – São Paulo

Horário: 18h30

Acesso: R$ 65 Filme: Kong: A Ilha da Caveira

Local: Arena Estaiada – Av. Duquesa de Goiás, 571 – Real Parque, São Paulo

Horário: 19h00

Acesso: R$ 100 Shows com Dunga, Adriana Arydes, Eros Biondini, Banda Dominus, DJ Angelus e Rosa de Saron

Local: Arena Vibez

Horário: 19h30 às 22h30

Acesso: Gratuito Filme: Creed II

Local: Arena Estaiada – Av. Duquesa de Goiás, 571 – Real Parque, São Paulo

Horário: 21h40

Acesso: R$ 100 14 de agosto, sexta-feira Filme: Detetives do Prédio Azul

Local: Memorial da América Latina | Belas Artes Drive-In – Rua Tagipuru – Portão 2, São Paulo – São Paulo

Horário: 17h50

Acesso: R$ 65 Filme: Donnie Darko

Local: Memorial da América Latina | Belas Artes Drive-In – Rua Tagipuru – Portão 2, São Paulo – São Paulo

Horário: 20h00

Acesso: R$ 65 Show Pixote Gravação DVD

Local: Allianz Parque | Drive-In – Rua Padre Antonio Tomás, 72 – Portão de Acesso: C2, São Paulo – São Paulo

Horário: 20h30

Acesso: Entre R$ 260,00 e R$ 360,00 Filme: Contatos de 4º Grau

Local: Memorial da América Latina | Belas Artes Drive-In – Rua Tagipuru – Portão 2, São Paulo – São Paulo

Horário: 23h00

Acesso: R$ 65 15 de agosto, sábado Filme: Os Goonies

Local: Memorial da América Latina | Belas Artes Drive-In – Rua Tagipuru – Portão 2, São Paulo – São Paulo

Horário: 17h50

Acesso: R$ 65

Filme: Sessão de Curtas Vidas Negras Importam

Local: Estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Alesp (Av. Sargento Mario Kozel Filho 251– Ibirapuera)

Horários: 18h

Acesso: Gratuito (reserva via Sympla, disponíveis sempre as segundas-feiras a partir das 17h)

Filme: Sessão de Curtas Vidas Negras Importam

Local: Estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Alesp (Av. Sargento Mario Kozel Filho 251– Ibirapuera)

Horários: 18h00

Acesso: Gratuito (reserva via Sympla, disponíveis sempre as segundas-feiras a partir das 17h)

Filme: Pré-Estreia – Música para Morrer de Amor

Local: Estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Alesp (Av. Sargento Mario Kozel Filho 251– Ibirapuera)

Horários: 20h30

Acesso: Gratuito (reserva via Sympla, disponíveis sempre as segundas-feiras a partir das 17h)

Filme: Bacurau

Local: Estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Alesp (Av. Sargento Mario Kozel Filho 251– Ibirapuera)

Horários: 23h00

Acesso: Gratuito (reserva via Sympla, disponíveis sempre as segundas-feiras a partir das 17h)

Filme: Ghost in the Shell

Local: Memorial da América Latina | Belas Artes Drive-In – Rua Tagipuru – Portão 2, São Paulo – São Paulo

Horário: 20h30

Acesso: R$ 65

16 de agosto, domingo

Filme: Asterix e o domínio dos deuses

Local: Memorial da América Latina | Belas Artes Drive-In – Rua Tagipuru – Portão 2, São Paulo – São Paulo

Horários: 17h50

Acesso: R$ 65

Filme: Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo A Hollywood

Local: Estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Alesp (Av. Sargento Mario Kozel Filho 251– Ibirapuera)

Horários: 18h00

Acesso: Gratuito (reserva via Sympla, disponíveis sempre as segundas-feiras a partir das 17h)

Filme: A Grande Beleza

Local: Memorial da América Latina | Belas Artes Drive-In – Rua Tagipuru – Portão 2, São Paulo – São Paulo

Horários: 20h00

Acesso: R$ 65

Filme: Somos Tão Jovens

Local: Estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Alesp (Av. Sargento Mario Kozel Filho 251– Ibirapuera)

Horários: 20h30

Acesso: Gratuito (reserva via Sympla, disponíveis sempre as segundas-feiras a partir das 17h)

Filme: Música para Morrer de Amor

Local: Estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Alesp (Av. Sargento Mario Kozel Filho 251– Ibirapuera)

Horários: 23h00

Acesso: Gratuito (reserva via Sympla, disponíveis sempre as segundas-feiras a partir das 17h)