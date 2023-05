‘Estou em frangalhos’: famosos lamentam morte de Rita Lee

Chico Buarque, Arnaldo Baptista, Pitty, Ana Maria Braga, Astrid Fontenelle, Marisa Orth e outras celebridades se manifestaram nas redes sociais

OTÁVIO MAGALHÃES/ESTADÃO CONTEÚDO A cantora Rita Lee durante apresentação no Hollywood Rock, realizado no Maracanã, em 1995, no Rio de Janeiro (02/02/1995)



Considerada um dos maiores nomes da música brasileira, a cantora Rita Lee morreu na noite desta segunda-feira, 8, aos 75 anos. A informação foi confirmada por meio de postagem da família em sua rede social na manhã desta terça-feira, 9. Nas redes sociais, artistas e celebridades de diversos segmentos lamentaram a partida da eterna rainha do rock brasileiro. Em seu Twitter, Pitty desabafou: “Estou em frangalhos. A Maior nos deixa hoje… que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre! Meus sentimentos à família, aos amigos. Brilhará eternamente pra mim. Nunca haverá outra Rita Lee. Obrigada por existir!”. Chico Buarque, amigo de longa data que fez parte do movimento tropicalista ao lado da musa, postou uma foto antiga da cantora e foi suscinto, escreveu apenas a palvra “Rita” na publicação. Arnaldo Baptista, companheiro de palco de Rita na banda Os Mutantes, também fez sua última declaração à amiga em seu Instagram: “Rita Lee trouxe para os Mutantes um lado circense, que envolveu humor, roupas e instrumentos que ela tocava, como o Theremin. Além de nossas parcerias, como na ‘Balada do Louco’, entre tantas outras. Descanse em Paz”. Na foto escolhida pelo músico, um registro da artista com sua jaguatirica de estimação.

Outro membro da Tropicália que se manifestou foi o cantor Gilberto Gil. Em sua rede social, o artista publicou um vídeo em que ele e Rita cantam um dueto da música Refazenda. No registro, fotos dos dois são sobrepostas e Gil confessa que sempre lembra da cantora quando interpreta esta música. “Comadre Rita, Anibal, cabrinha, caprichosa capricorniana, amiga… Descansa, minha irmã. Amo você. Um abraço fraterno da família Gil nos meninos Roberto, Beto, João e Antonio, nos familiares e amigos e nos fãs, assim como eu”, diz o texto da publicação. Liminha, ex-baixista dos Mutantes, também prestou sua homenagem no Instagram: “Minha parceira em músicas e no humor. Tínhamos personagens, ela o ‘Anibal’ (Niba, o mecânico) e eu o ‘Sidinêi’, irmão da Miria … vivíamos zoando … Rita, além do talento, da imagem, do nome, era quem trazia o bom humor pra banda. Rita querida, sentiremos muito sua falta, descanse em paz …”.

A cantora e compositora Marina Lima também lamentou a morte da artista com quem já dividiu palco: “Que tristeza. Assim é duro demais pra gente. Essa mulher, uma artista incrível nos deixa hoje. Inconsolável”. Ana Maria Braga se emocionou ao vivo ao receber a notícia em seu programa: “Feliz aquele que pôde cruzar com ela ao longo desse caminhar. Ela é símbolo de energia, de felicidade, de inteligência, de boa gente. Enfim, tudo nesses 75 anos de vida representam isso. Uma riquíssima cantora, compositora, instrumentalista, escritora, artista, ativista. E, principalmente, irreverente. Uma grande mulher, um exemplo pra todas nós aqui. Marcou seu tempo”. “Eu confesso que, por mais que a gente espere, a gente estava acompanhando o estado de saúde dela, a hora que eu estava aqui e me falaram da notícia foi quase inevitável o baque de falar. Porque tem pessoas que a gente as imagina eternas. Ela será sempre minha rosa-choque”, declarou a apresentadora ao vivo.

No Instagram, a ex-MTV Astrid Fontenelle relembrou momentos com a cantora e lamentou não ter realizado um compromisso que havia selado com Rita: “Descanse em paz minha amada! Como amo, amarei pra sempre Rita! Meu disco da adolescência, minha musa fashion, melhor participante do saia… tanta coisa boa, importante. Combinamos um dia de fazer tatuagem juntas … Não deu tempo!”. Marisa Orth, que foi companheira de Rita Lee no programa “Saia Justa”, também dedicou uma publicação com uma foto da artista em sua rede social: “Eu te amo. Obrigada. Obrigada. Toda a minha vida, você nela. Obrigada”.

Preta Gil postou uma memória especial que tem com Rita Lee. Na foto, um “selinho” entre a filha de Gilberto Gil e a rainha do rock. “Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora!!! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!!!! Me veio uma paz com a notícia de sua partida, você viveu intensamente uma vida linda que transformou a história desse país!!! Descanse em paz não combina com você, aonde quer que você vá, você será pra sempre luz e revolução!!! Te amo pra sempre!!!”, declarou. A cartunista Laerte também deixou uma manifestação em sua rede social. “Ô, Rita Lee …”, tuitou. “Tive a honra e o gozo de ilustrar esse livro da Rita Lee”, também declarou a cartunista ao postar o lançamento do livro “Storynhas”, que produziu em colaboração com Rita.

A atriz Mel Lisboa também deixou sua dedicatória à cantora. A jovem interpretou Rita Lee no teatro e gravou o audiobook da autobiografia da cantora: “Rita, a maior de todas. A estrela mais brilhante deste nosso céu. Minha inspiração. Nossa rainha. Hoje dói muito, mas me sinto privilegiada por ter existido na mesma época que vc. Por ter tido a ousadia de subir no palco fingindo ser vc. Por ter tido a honra de ter estado ao seu lado nesses últimos 10 anos. Obrigada por tudo que vc fez por todos nós. Vc fez e sempre fará um monte de gente feliz. Descanse em paz, Rainha”. Nos comentários do anúncio da família, o cantor Johnny Hooker agradeceu pelo legado da artista: “Viva a eterna rainha do rock. Obrigado por tudo!”. “Tristeza gigante, do tamanho do amor pela Rita”, comentou a cantora Maria Gadú na mesma publicação. Confira abaixo algumas manifestações na íntegra.

