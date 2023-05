De ‘Agora Só Falta Você’ a ‘Erva Venenosa’, cantora despontou no tropicalismo e se consagrou também como ícone do pop

Cantora morreu aos 75 anos na noite da última segunda-feira, 8; estrela do rock foi internada no fim de fevereiro e assustou fãs, mas recebeu alta dias depois

ERNESTO RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO Cantora havia programado lançamento de sua segunda biografia para o dia 22 de maio



A cantora Rita Lee, considerada a Rainha do Rock Nacional, morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. A morte foi anunciada no perfil do Instagram da cantora na manhã desta terça-feira, 9, pela família da cantora. Segundo comunicado, ela morreu “cercada de todo o amor de sua família” no fim da noite da segunda, 8. O velório da cantora acontecerá no Planetário do Parque do Ibirapuera, na quarta-feira, 10, indo das 10h às 17h. O corpo da cantora será cremado, em cerimônia reservada para familiares e amigos da cantora. Nascida em 31 de dezembro de 1947, Rita Lee começou a se interessar por música na adolescência e montou seu primeiro conjunto musical, o Teenage Singers, com duas outras cantoras. No ano seguinte, conheceram o trio Wooden Faces e formaram a banda que viria a se chamar Os Seis, com quem gravou duas músicas. Quando três membros saíram, sobraram apenas Rita, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, que renomearam o grupo para “Os Bruxos”, e, posteriormente, para “Os Mutantes“. No grupo, ela tocou flauta e percussão. Ao todo, foram gravados seis álbuns. Entre 1968 e 1972, Rita foi casada com Arnaldo.

Acompanhada pelo grupo, Rita gravou dois discos solos. O primeiro se chamou “Build Up” e tinha músicas compostas ao lado de Arnaldo Baptista. O segundo se chamou “Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida” que foi lançado em 1972 com assinatura apenas de Rita, mas foi gravado pelo grupo – como o trio já havia lançado um álbum, a gravadora não autorizou um novo lançamento. Ao lado dos colegas de grupo, Rita foi um dos maiores nomes do Tropicália, um dos maiores movimentos culturais da década de 60. Quando se separou de Arnaldo, Rita acabou sendo expulsa do grupo, com os integrantes supostamente dizendo que ela não tinha as características necessárias para tocar rock progressivo. A expulsão foi confirmada décadas depois pelo próprio Arnaldo.

Após deixar Os Mutantes, formou, ao lado de Lúcia Turnbull, a dupla As Cilibrinas do Éden, que só teve a gravação ao vivo lançada 35 anos depois. Após desistirem do projeto, elas formaram a banda Tutti Frutti com Luis Sérgio Carlini e Lee Marcucci. Além de cantar, Lee tocava piano, gaita, violão e sintetizador. Ao assinar o contrato com uma gravadora, a empresa exige que o grupo assine como “Rita Lee & Tutti-Frutti”.Em 1974, o primeiro disco do grupo, “Atrás do Porto tem uma Cidade” é lançado, sendo seguido por “Fruto Proibido”, em 1975, que tinha os sucessos “Agora Só Falta Você” e “Ovelha Negra”. A partir daí, a carreira de Lee, tanto no âmbito do grupo, quanto em projetos solos ganhou proporções nacionais e internacionais. Seu sucesso a fez ser nomeada como “a rainha do rock nacional”.

As parcerias com seu marido, Roberto de Carvalho, renderam alguns dos maiores sucessos da carreira da cantora durante a década de 80. Dentre eles, estão “Mania de Você”, “Doce Vampiro”, “Doce Espuma”, “Desculpe o Auê”. Em 1991, Rita e Roberto se separaram, só voltando a dividir o palco novamente em 1995. Ainda na década de 90, Rita abriu o show dos Rolling Stones e lançou seu Acústico MTV, com participação de grandes nomes, como Cássia Eller, Paula Toller, Titãs e Milton Nascimento. Outro sucesso de Rita Lee foi a canção “Erva Venenosa”, parte do álbum “3001”, lançado em 2000. A carreira de Rita continuou com shows e lançamentos até 22 de janeiro de 2012, quando ela anunciou sua aposentadoria dos palcos, com seu último show acontecendo no Festival de Verão de Sergipe em 28 de janeiro de 2012. Entretanto, em 2014, ela se apresentou na celebração dos 459 anos de São Paulo. Recentemente, dias depois de deixar o hospital em março de 2023, Rita Lee anunciou o lançamento de sua segunda biografia, intitulada Outra Autobiografia, que está marcado para o dia 22 de maio.