Rita Lee mudou data de aniversário durante a pandemia: ‘Queria uma festa só para mim’

Nascida em 31 de dezembro, o último dia do ano, a artista revelou que passou a comemorar seu aniversário duas vezes

Reprodução/Instagram/@ritalee_oficial Rita Lee, uma das cantoras mais importantes da música brasileira, morre nesta segunda-feira, 8



Tratada como uma das figuras mais importantes da música brasileira, Rita Lee morreu nesta segunda-feira, 8, em São Paulo. Talentosa e irreverente, a artista também foi inovadora e surpreendia a todos com respostas inusitadas. Em entrevista ao programa “Fantástico”, em 2020, a cantora afirmou que trocou a data de seu aniversário durante a pandemia do novo coronavírus. Nascida em 31 de dezembro, o último dia do ano, ela revelou que passou a cantar “parabéns” duas vezes ao ano. “O que tem de especial em ter 72 anos? Eu digo que tenho 73 porque mudei o dia do meu aniversário. Nesta quarentena, eu mudei. Eu nasci no dia 31 de dezembro, o último dia do ano. Nunca tive uma festa minha. É sempre: ‘Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser (música de fim de ano da TV Globo)’. Eu quero uma festa só para mim. Aí escolhi o dia 22 de maio para fazer o aniversário, que é o dia da Santa Rita de Cássia”, contou à Rede Globo. “Eu gosto das minhas rugas, são cicatrizes da vida. Eu respeito as minhas pelancas. Já foi loura, ruiva, cabelo pôr do sol… Agora, meus cabelos têm a cor da lua. Eles são brancos”, continuou.