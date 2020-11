“Estou sem rumo”, diz filha de Tom Veiga após a morte do pai

Alissa Veiga usou as redes sociais para desabafar e dizer que queria ter recebido um “feliz aniversário” do intérprete de Louro José

Reprodução/Twitter/alissaveiga_ Alissa Veiga postou uma foto antiga junto com Tom Veiga



Alissa Veiga, filha de Tom Veiga, usou o Twitter para desabafar após a morte inesperada do pai. A notícia de que o intérprete de Louro José foi encontrado sem vida em sua casa, no Rio de Janeiro, foi divulgada no último domingo, 1, dia em que a jovem completou 15 anos. “Estou sem rumo. Sem dúvidas, o pior dia da minha vida”, escreveu Alissa na noite de segunda-feira, 2. “Eu não sei o que eu faço, é uma dor inexplicável. Eu só queria ter recebido um feliz aniversário dele”, acrescentou.

Com a repercussão das postagens, a filha de Tom Veiga agradeceu o apoio e depois trancou sua conta no Twitter. Alissa é fruto do relacionamento do artista com Alessandra Veiga, com quem viveu um casamento de 14 anos. O parceiro de Ana Maria Braga morreu aos 47 anos e o laudo do IML concluiu que a causa foi um AVC (Acidente Vascular Cerebral) causado por um aneurisma. O corpo será velado no Rio de Janeiro e o enterro acontecerá em São Paulo.