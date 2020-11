Ana Maria se despede de Tom Veiga: Filho amado que esteve ao meu lado nos últimos 25 anos

Louro José foi criado por Ana Maria Braga em 1996; os dois trabalharam juntos por mais de 20 anos

Reprodução/@anamaria16 - 02/11/20 Ana Maria contou que Tom Veiga deveria ter embarcado para São Paulo -- cidade de onde ele apresentava o Mais Você alguns dias da semana



A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou ao falar do amigo, o ator Tom Veiga, que morreu no último domingo (1º) vítima de um AVC hemorrágico. Tom Veiga interpretou por mais de 20 anos o boneco Louro José. Mesmo com a dor da perda, Ana Maria fez questão de apresentar o Mais Você, da TV Globo, nesta manhã. “Nós da família Louro estamos de luto. [Ele era] um filho amado que esteve ao meu lado nos últimos 25 anos. Ele que deu vida a minha ideia. Essa ideia que se transformou em uma realidade. Hoje eu não perco só o Tom, eu estou perdendo um grande amigo. Um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou. E, com ele, foi junto meu filho. Sempre considerei assim: o Louro e o Tom”, disse.

“Eu levantei agora de manhã e pensei como ia conseguir chegar aqui e falar bom dia, porque dói muito. Assim como uma mãe que perde o filho, o companheiro, que você vê nascer. Ele era isso. Por mais que a produção e direção estivessem preocupados, eu não podia deixar de estar aqui. Moída por dentro. E deixar que todos os que amam o Louro sem essa última homenagem. Na sexta, inclusive, depois de um programa muito divertido, a gente disse ‘até segunda’, ‘bom final de semana’. Ele estaria aqui, nessa bancada, agora. Pedi para a bancada ficasse aqui porque ele sempre vai estar no nosso coração” completou.

Ana Maria Braga contou que, no domingo à tarde, Tom Veiga deveria ter embarcado para São Paulo — cidade de onde ele apresentava o Mais Você parte da semana, enquanto não se mudava de forma definitiva. “Ele não embarcou e os amigos mais próximos foram até a casa dele e o encontraram já sem vida. Eu recebi a noticia logo em seguida e, na verdade, eu eu não consegui realizar a ideia, em um telefonema, que eu tinha perdido grande parte da alegria que esse menino me deu nesses anos todos.”

“O Louro era real. O Louro é real. Não só pra mim como pra todo mundo que conhecia. Quando eu falava com o Louro, era o Louro. Nunca enxerguei o Tom no Louro. O Louro era o Louro e o Tom era o Tom. Por mais bizarro que isso possa parecer para algumas pessoas. […] Ele era dado com todo mundo, amigo de todo mundo, impagável. Ele era muto amado por todos nós. Era uma relação sempre de muito afeto e brincadeira. Sempre com o sorriso largo”, disse em lágrimas. A equipe do Mais Você, famosos e jornalistas também deixaram as últimas palavras ao ator — entre eles Fabiana Karla, Isis Valverde, Serginho Groisman, Fernanda Gentil, Antônio Fagundes e Marcelo Adnet.

Ao vivo, a apresentadora conversou com André Marques, que foi quem encontrou Tom Veiga sem vida em casa, e Luciano Huck. No final do programa, foi divulgado que a causa da morte foi um AVC hemorrágico, em decorrência de um aneurisma pré-existente. O personagem Louro José foi criado por Ana Maria Braga em 1996. À época, Tom Veiga era assistente de estúdio do programa “Note e Anote” e chamou a atenção da apresentadora ao brincar com o fantoche. Os dois trabalharam juntos por mais de 20 anos e tinham uma relação muito próxima.