Tom Veiga será velado na terça, no Rio; Corpo será enterrado em São Paulo

Velório será uma cerimônia restrita à família do intérprete do Louro José

Reprodução/Instagram Tom Veiga e Ana Maria Braga trabalharam juntos por mais de 20 anos



O intérprete do Louro José, Tom Veiga, que morreu vítima de um AVC hemorrágico, no último domingo, 1, será velado na terça-feira, 3, em cerimônia restrita à família, no Rio de Janeiro. O enterro está marcado para a quarta-feira, 4, em São Paulo, segundo informações da TV Globo. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, divulgado pela emissora, a causa do óbito foi uma “hemorragia intra craniana por rotura de aneurisma cerebral”. Ele foi encontrado morto por amigos, entre eles o apresentador André Marques, em casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele tinha 47 anos e deixou quatro filhos.

A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou ao falar do amigo. Mesmo com a dor da perda, Ana Maria fez questão de apresentar o Mais Você nesta segunda-feira, 2. “Nós da família Louro estamos de luto. [Ele era] um filho amado que esteve ao meu lado nos últimos 25 anos. Ele que deu vida a minha ideia. Essa ideia que se transformou em uma realidade. Hoje eu não perco só o Tom, eu estou perdendo um grande amigo. Um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou. E, com ele, foi junto meu filho. Sempre considerei assim: o Louro e o Tom”, disse