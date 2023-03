Estreando em festivais, Sandy surpreende com show novo

Cantora desfilou talento no Festival Grls!, fez homenagens a Cassia Eler e CBJR, e relembrou os tempos de Sandy & Junior

Em 2018, Sandy iniciou o projeto 'Nós, Voz, Eles' em que convidou diversos artistas para a colaboração de músicas e produção de bastidores



Em mais de dez anos de carreira solo, neste sábado, 4, Sandy fez seu primeiro show em um festival. A cantora foi headliner do primeiro dia do Festival Grls!, no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo, e encantou o público com um show diferente de sua turnê ‘Nós, Voz, Eles 2’. O repertório contou com músicas de todos os álbuns da cantora, passando pelos hits Respirar, Pés Cansados e Aquela dos 30. Além das músicas do projeto ‘Nós, Voz, Eles’, em que Sandy canta com diversos artistas, mas dessa vez, ela esteve sozinha no palco. A artista também fez cover de Cássia Eller e Charlie Brown Jr. E, claro, incluiu músicas dos tempos em que cantava com o irmão. Lenda é Quando Você Passa (Turu Turu) enlouqueceram a plateia, que cantou junto num só coro. Um dos momentos mais diferentes de Sandy no palco foi sua troca de roupa antes de ‘Eu só preciso ser’, música que canta com Iza e fala sobre empoderamento feminino. Ela apareceu no palco com um vestido curto preto, o que é pouco usual em seu figurino. A plateia gostou da ousadia. Sob os olhares do marido Lucas e dos pais Xororó e Noely, que acompanharam ao lado do público, Sandy mostrou que pode se reinventar e figurar em mais festivais no futuro. Em maio ela se apresenta no Coolritiba, festival em Curitiba.