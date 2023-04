Estrela americana do OnlyFans revela desejo de dormir com 50 fãs como agradecimento

Influenciadora disse que gosta de se relacionar com ‘pessoas estranhas’ e que não se importa com a beleza

Reprodução/Twitter/@stellabarey6 Stella Barey quer dormir com 50 fãs como agradecimento



A americana Stella Barey, de 24 anos, estrela do OnlyFans, afirmou que pretende dormir com 50 fãs como forma de agradecimento. “Eles são uma grande fonte de inspiração para mim, há muitos deles muito mais loucos do que eu e eles me ensinam muito sobre sexo e me dão tantas novas ideias de coisas que quero experimentar, então sou super agradecida a eles”, comentou durante participação no podcast Iced Coffee Hour. “Eu provavelmente adoraria dormir com muitos deles. Quando eu tiver 500 mil seguidores no Twitter ou um milhão ou algo assim, não sei se isso é possível, mas sinto que, com esforço suficiente, quero fazer uma turnê por todos os 50 estados e fazer sexo com um fã de cada estado”, revelou. Atualmente, a também influenciadora conta com um pouco mais de 458 mil seguidores. A americana ainda disse que gosta de se relacionar com “pessoas estranhas” e que não se importa com a beleza. “Eu provavelmente escolheria um fã em que sinto que temos interesses semelhantes, mas também não faço sexo apenas com as pessoas porque sou atraída pela aparência delas”, acrescentou.