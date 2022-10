Ex-BBB Gizelly Bicalho diz que foi agredida após comemorar resultado da eleição

Advogada contou nas redes sociais que registrou um Boletim de Ocorrência policial

A ex-BBB Gizelly Bicalho disse que foi vítima de agressão verbal no condomínio onde mora, no Espírito Santo, após comemorar a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições 2022. A advogada contou nas redes sociais que registrou um Boletim de Ocorrência policial. “Minha segunda-feira começou na delegacia, mas não foi atuando como advogada. Fui vítima de violência. Ontem sofri violência no meu condomínio. Um casal de senhores me agrediram verbalmente. O motivo?. Ser mulher, ser de origem pobre e ser da roça”, iniciou em uma série de stories no Instagram. De acordo com ela, durante a comemoração do resultado das eleições, um casal a atacou verbalmente. “Um casal de idosos veio na minha direção, o senhor visivelmente ia me bater, me chamou de burra e a senhora me chamou de Paraíba e disse que não tinha lugar para morar”, acrescentou. Gizelly disse que as agressões só pararam quando o namorado dela chegou.