Adson passa por cirurgia de emergência e vira desfalque no Corinthians

Meio-campista teve crise de apendicite e se recupera em casa; Timão joga contra o Flamengo na quarta-feira

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Importante nas ações ofensivas do Corinthians, Adson deve perder alguns jogos até se recuperar



Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, buscando vaga para a Copa Libertadores de 2023, o Corinthians tem uma nova baixa. Depois da lesão de Gustavo Silva, o meio-campista Adson será desfalque para o time de Vítor Pereira, sem tempo determinado, após ter que se submeter a uma cirurgia de emergência. Segundo o clube, Adson teve uma crise de apendicite e, após realizar exames, passou por intervenção cirúrgica. Ele se recupera em casa. Não foi informado tempo de afastamento do jogador. Depois do empate polêmico contra o Goiás no final de semana, o Corinthians volta a campo na quarta-feira, dia 2, às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Flamengo. A equipe começou a preparação para a partida nesta segunda-feira, 31, com o elenco dividido em atividades na academia e trabalho com bola. Sete atletas da base treinaram com o time principal: o zagueiro Murillo (2002); os meio-campistas Biro (2004), Breno Bidon (2005) e Matheus Araújo (2002); e os atacantes Arthur Sousa (2003); Kayke (2004) e Wesley (2005). Na manhã desta terça o time faz novo treino e viaja ao Rio de Janeiro durante a tarde.