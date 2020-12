Ex-BBB Marcela McGowan posta foto romântica com cantora sertaneja Luiza

As duas assumiram o relacionamento recentemente, mas têm se mantido discretas sobre o affair; médica disse ser bissexual durante o reality show

Instagram/Marcela McGowan/Cantora Luiza Marcela e Luiza



O amor está no ar! A ex-BBB Marcela McGowan e a cantora sertaneja Luiza, da dupla com Maurilio, apareceram de mãos dadas em uma foto publicada nos stories das duas no Instagram. Em outra foto postada por Marcela neste sábado, 26, na qual ela anuncia que adotou um novo gatinho filhote, Luiza comentou: “que coisa mais linda, maravilhosa, fofa, e deliciosa… o gatinho também”. O casal assumiu relacionamento há pouco, mas têm se mantido bastante discreto em relação a isso nas redes sociais. Os fãs, no entanto, aprovaram as manifestações de carinho. “Menino, será se tá apaixonada?”, escreveu uma seguidora. “Esse era o casal que eu queria ver em 2020”, disse outra. Também foram feitos vários elogios como “lindas”, “fofas” e “meu casal”.

Marcela admitiu ser bissexual quando ainda estava confinada na casa do Big Brother 2020. Em um desafio de perguntas e respostas feito pelos participantes, Victor Hugo acabou questionando qual seria a orientação sexual da loira. Meio sem jeito, Marcela afirmou que gostava de meninos e meninas. Ao ouvir a pergunta, a médica indagou: “Por que você fez essa pergunta?”. Mas não demorou muito até que confirmasse: “Sim, sou bissexual”. Mesmo com uma boa recepção dos colegas, a ginecologista confessou que não queria tratar do assunto no BBB. Também no programa, chegou a rolar um suposto affair entre ela e Gizelly Bicalho — que acabou não se confirmando. Marcela fez casal com Daniel durante o programa, porém o caso entre os dois gerou mal estar com a advogada diversas vezes, que reclamava que a médica trocaria ela pelo modelo.