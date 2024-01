Ex-galã de ‘Malhação’ se reinventa e empreende no ramo de venda de frango assado

O restaurante Copa Chicken está localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro

Reprodução / Instagram @danieldalcin7

O ator Daniel Dalcin, conhecido por sua participação na temporada de 2009 de Malhação, agora está empreendendo no ramo de venda de frango assado em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele é proprietário do Copa Chicken, um restaurante especializado em frango assado, mas com outras variedades como a tradicional feijoada. Os seguidores do artista foram comunicados por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram, onde afirma que ter mais de uma fonte de renda nos dias atuais é algo “digno e necessário no Brasil’.

O ator também destacou que suas novas experiências profissionais têm contribuído para o seu trabalho como ator. Para ele, a profissão permite explorar diversas possibilidades e ser mérito e digno trabalhar em outras áreas. Dalcin acredita que essa diversidade só enriquece sua atuação e que aqueles que sabem dar uma grande virada colhem muitos frutos. Em Malhação, ele interpretou o vilão Alex Bacelar, contracenando com Bianca Bin e Micael Borges, que também foram protagonistas da temporada.