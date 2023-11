Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta hospitalar após acidente doméstico

Humorista agradeceu equipe médica, esposa e fãs pela preocupação com seu estado de saúde

Reprodução/Instagram/@carlosalbertonobrega Humorista foi levado ao hospital após sofrer queda



O humorista Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta hospitalar após sofrer um acidente doméstico. A informação foi confirmada nas redes sociais do famoso. “Como sempre, essa equipe maravilhosa cuidou de mim com o maior carinho, responsabilidade e eficiência. Agradeço também a equipe de neurologia do Doutor Tuma. Estou de alta… Agradeço minha esposa Renata pelo amor e cuidado comigo. Não posso deixar de agradecer o carinho dos meus fãs e dos meus colegas de trabalho. Obrigado, Deus”, declarou a estrela do programa “A Praça É Nossa”. Nóbrega havia sido encaminhado para o hospital no último sábado, 11, após sofrer uma queda em sua casa. Segundo a assessoria do humorista, não houve ferimentos graves e a internação prosseguiu para observação e cuidados médicos. Fãs e amigos de Carlos Alberto comemoraram a alta nos comentários das redes sociais. “Graças a Deus”, disse Eri Johnson. “Você sempre estará nas minhas orações”, comentou um seguidor.