Fábio Assunção comemora mudança de hábitos: ‘São 13 meses de qualidade de vida’

Atualmente, o ator, que já teve a vida marcada por vícios em drogas e álcool, fala abertamente sobre o assunto e tenta conscientizar outras pessoas

Instagram/Fábio Assunção/21.11.2020 No último mês, ele completou 30 anos de carreira



O ator Fábio Assunção usou as redes sociais nesta sexta-feira, 20, para compartilhar uma imagem fazendo exercícios físicos na academia. Na publicação, o ator aproveitou para fazer uma reflexão sobre a mudança de hábitos no último ano. “Repostando aqui o Chico Salgado, até agora são 13 meses de qualidade de vida, treinos, alimentação, e isso fortifica a espiritualidade, o emocional, te afasta das doenças, clareia suas decisões, tirando do caminho tudo o que atrapalha sua paz”, escreveu no perfil oficial dele no Instagram.

Chico também é personal trainer de personalidades como a apresentadora Angélica e as atrizes Bruna Marquezine e Grazi Massafera. Fábio, que já teve a vida marcada por vícios em drogas e álcool, atualmente fala abertamente sobre o assunto e tenta conscientizar outras pessoas sobre a importância de tratar e enxergar a dependência química como algo sério. No último mês, ele completou 30 anos de carreira.