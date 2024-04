Fafá de Belém se manifesta sobre falta de inclusão do Nordeste no ‘Dia Brasil’ no Rock in Rio

Cantora usou as redes sociais para manifestar descontentamento; Joelma apoiou texto da artista

Cantora Fafá de Belém usou as redes sociais para manifestar sua indignação com a falta de representatividade do nordeste no ‘Dia Brasil’, anunciado nesta segunda-feira (29), pela produção do Rock in Rio. Em um post publicado nesta terça-feira (30), a cantora apontou seu descontentamento. “A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país?”, escreveu ela no início do texto. Mencionando artistas como Joelma, Gaby Amarantos e Aíla, a cantora pediu por mais representatividade nordestina no evento. “O Norte será sempre visto como peça decorativa de festas da elite? É muito triste sentir na pele a força da realidade batendo na nossa cara”, continuou a artista.

Joelma comentou na publicação. “Não vão nos apagar. O norte também faz parte da cultura Brasileira!”. Internautas e cantores nordestinos comentaram apoiando o posicionamento de Fafá. “Com tanta riqueza cultural , inaceitável não ter nenhuma representatividade do Norte”, disse Liah Soares. “Será medo do nosso talento? Porque é notório que o nortista sempre se destaca em tudo. Lamentável que ainda exista o preconceito velado”, desabafou Valeria Paiva.