Morte de Cristiano Araújo completa sete anos; familiares e amigos fazem homenagens

A irmã gêmea de Cristiano Araújo publicou uma foto antiga da família, na qual os dois aparecem ainda crianças e vestidos com roupas típicas do São João

A família e os amigos do cantor Cristiano Araújo, que faleceu há exatos sete anos em um acidente de carro, usaram as redes sociais nesta sexta-feira, 24, para homenagear o artista. A irmã gêmea do artista, Cristina Araújo, publicou dez fotos com o irmão, nas quais aparecem juntos durante a infância e vestidos com roupas típicas de São João, e escreveu: “Época feliz! Saudades do meu amor maior! Até logo mais”.

O motorista que dirigia o carro do cantor no dia do acidente, Ronaldo Miranda, publicou sobre a saudade que sente do amigo. “Você partiu, mas a amizade que um dia nos uniu para sempre viverá no meu coração”, escreveu numa rede social. Ronaldo foi indiciado pela polícia por duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em seguida, foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás, que seguiu o indiciamento. Três anos após o acidente, o motorista foi condenado a dois anos e sete meses de detenção em regime aberto.