Famosos vibram com a vitória de Rayssa Leal, a Fadinha, nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Tatá Werneck, Camilla de Lucas, Bruna Marquezine e Gil do Vigor foram algumas das celebridades que homenagearam a jovem medalhista olímpica

Reprodução/Instagram/rayssalealsk8/26.07.2021 Rayssa Leal, mais conhecida como Fadinha, ganhou a medalha de prata em Tóquio



Rayssa Leal, mais conhecida como Fadinha, fez o Brasil vibrar ao ganhar medalha de prata na final do skate street feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A competição aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 26, e a atleta de 13 anos teve uma excelente performance, tanto que mesmo com alguns errinhos, ela conquistou ótimas pontuações. A medalhista olímpica foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e foi homenageada nas redes sociais por diversos famosos. “O Brasil extremamente apaixonado pela Rayssa Leal. É sua fadinha! Para a gente, você já tem o primeiro lugar! A mais jovem do Brasil fazendo história”, escreveu a influenciadora digital Camilla de Lucas. “Eu vendo essa criança de 13 anos ganhando medalha de prata só fico pensando que merda de país que não investe no esporte. Olha essa fera, esse talento! Quantas Rayssas existem por aí que só precisavam de uma oportunidade, um investimento… Voa, garota”, acrescentou a ex-BBB.

A apresentadora Tatá Werneck também fez uma homenagem: “Fadinha! Menina brilhante! Você é potência pura! Comecei a seguir em 2019 porque fiquei encantada com tudo o que você representa! Que a vida só sorria para você e te traga sempre oportunidades para você ser gigante! Obrigada por essa alegria ao Brasil! E obrigada Leticia Bufoni e Pâmela Rosa! Vocês estarem ali representa muito pra gente”. Ao compartilhar um post que dizia que a “pequena Rayssa Leal não vai cair, pois fadas voam”, a atriz Bruna Marquezine comentou: “Eu acredito em fadas. Acredito, acredito”. Já a atriz Fernanda Paes Leme postou uma foto com os olhos cheios de lágrimas e disse: “Fadinha, te amo”, postou o ex-BBB Gilberto Nogueira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

O Brasil extremamente apaixonado pela Rayssa Leal. É sua fadinha! Pra gente você já tem o primeiro lugar! A MAIS JOVEM DO BRASIL FAZENDO HISTÓRIA! 🇧🇷🥈 — Camilla de Lucas (@camilladelucas) July 26, 2021

Eu vendo essa criança de 13 anos ganhando medalha de prata só fico pensando que merda de país que não investe no esporte. Olha essa fera, esse talento! Quantas Rayssas existem por aí que só precisavam de uma oportunidade, um investimento… VOA GAROTA! ❤️ — Camilla de Lucas (@camilladelucas) July 26, 2021

EU ACREDITO EM FADAS

ACREDITO ACREDITO https://t.co/gWEQHQyDgY — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) July 26, 2021