A caminho do SBT, Liminha bate carro em viatura e policial fica ferido

Assistente de palco do SBT disse que os carros ficaram danificados, mas que todos estão bem; policial lesionou a mão e foi levado ao hospital

Reprodução/Instagram/liminhasbt Liminha trabalha há mais de 40 anos no SBT



Liminha, que há mais de 40 anos trabalha como assistente de palco no SBT, bateu o carro que conduzia em uma viatura da polícia quando estava a caminho da emissora de Silvio Santos. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira, 5, na região da Lapa, zona oeste de São Paulo. “Passando aqui para dizer para vocês que realmente aconteceu comigo um acidente de trânsito pela manhã. Estava indo fazer o programa do Silvio junto com a Patricia Abravanel e eu me acidentei em um carro da polícia. O carro ficou um pouco danificado, o da polícia também, mas está tudo bem. Eu estou bem de saúde, os policiais também estão bem e vida que segue”, declarou Liminha ao “A Tarde é Sua”. A tenente que se identificou como Fernanda Justus no programa vespertino da RedeTV! também falou sobre o caso e disse que o policial que conduzia a viatura feriu a mão na batida. “Foi um acidente de trânsito com vítima envolvendo uma viatura do 1º Batalhão de Trânsito, aqui na região da Lapa. Durante o deslocamento, infelizmente ocorreu essa colisão”, comentou. “O condutor da viatura foi socorrido no Hospital Universitário com lesões na mão. Todos os procedimentos legais e obrigatório foram realizados, os testes realizados, os condutores foram fiscalizados, assim como os veículos, tudo dentro da lei.”