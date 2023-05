Filha mais velha de Silvio Santos diz que cresceu longe do pai: ‘Horrível falar isso’

Cintia Abravanel falou que se acostumou com a situação, mas confessou que na adolescência foi difícil de aceitar

Cintia Abravanel, filha mais velha de Silvio Santos, deu detalhes de como é sua relação com o pai atualmente e explicou por que não tem o costume de entrar em contato com o apresentador toda semana para saber como ele está. “Fui criada longe dele, fui criada pela mãe da minha mãe, a vó Gina. [Quando] adolescente, para mim foi difícil. Passei mais a minha vida com a família da minha mãe”, contou Cintia no podcast “O Pod é Nosso!”. “É horrível falar isso, mas eu me acostumei a ficar longe do meu pai. Agora, depois do banco, as filhas se uniram. Ele resolveu o negócio do Banco Panamericano, foi para Orlando, eu liguei para a Daniela, era Dia dos Pais, e falei: ‘Vamos ver o papai?’. Quando foi ver, as seis se enfiaram em um avião e fizemos uma surpresa para ele.” Vale lembrar que o banco que pertencia ao dono do SBT foi vendido por Silvio em 2011 após ser identificado um rombo nas contas da instituição.

A mãe de Tiago Abravanel contou que nessa ocasião que todas as filhas viajaram juntas para ficar com o pai, ela e as irmãs passaram 10 dias nos Estados Unidos com Silvio. Desde então, elas passaram a se reunir em todas as ocasiões festivas para passar um tempo em família com o apresentador de 92 anos. “Foi a primeira vez que as irmãs [se uniram], nosso pai estava precisando da gente. Daquele dia em diante, a gente celebra meu pai todos os anos no aniversário, no Dia dos Pais… estamos sempre ali com ele e é divertido porque hoje eu sou avó junto com ele. Meus netos têm a idade dos netos do meu pai”, comentou. “Quando [a gente se] reúne, eu olho para a Íris [Abravanel, mulher de Silvio] e falo assim: “Alguém imaginou a gente aqui no chão brincando com neto?’. É muito legal a volta que a vida dá. A gente conseguiu dar essa volta e celebrar meu pai.”