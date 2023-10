‘A Fazenda 15’: Cezar Black recebe ataques homofóbicos e equipe reage: ‘Desrespeito’

Assessoria do peão se posicionou sobre cena em que ele aparece abraçado com Shayan: ‘Fora de contexto’

Reprodução/Instagram/@cezar.black Cezar Black está no elenco de 'A Fazenda 15'



A equipe de Cezar Black se posicionou após o influenciador ser alvo de comentários homofóbicos na internet. Tudo começou quando viralizou uma cena em que o participante Shayan abraça o colega pelas costas em ”A Fazenda 15′‘. Muitos fãs do reality show fizeram comentários questionando a sexualidade dos peões. “Uma imagem totalmente fora de contexto, retirada de um determinado vídeo, vem sendo veiculada em diversas páginas com o intuito de prejudicar a imagem, o jogo e os vínculos de amizade construídos por Cezar Black em ‘A Fazenda 15′”, escreveu. Os assessores do participante informaram ainda que o jurídico foi acionado e o caso será avaliado. “Qualquer tipo de atitude discriminatória não será mais tolerada. Nosso jurídico está trabalhando mediante constantes denúncias. Cezar já estava acostumado com questionamentos sobre sua sexualidade, sempre levou isso na brincadeira. No entanto, não justifica e nem abre espaço para o desrespeito, como temos visto”, declarou. A equipe ainda pediu respeito para todos o elenco do reality show da Record.