Louis Tomlinson anuncia shows no Brasil para 2024; veja detalhes

Cantor confirmou shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba para maio do próximo ano

Reprodução/Instagram/@louistomlinson Louis Tomlinson fazia parte da boy band One Direction



O cantor Louis Tomlinson confirmou sua vinda ao Brasil no próximo ano. Os shows acontecem em 2024, durante o mês de maio, em estádios e arenas do país. O primeiro está marcado para o Rio de Janeiro, no dia 8 de maio, na Jeunesse Arena; o segundo espetáculo acontece em São Paulo, no dia 11 de maio, no Allianz Parque, enquanto a última apresentação do ex-One Direction chega em Curitiba no dia 12, na Ligga Arena. Os ingressos serão vendidos na plataforma Livepass, nesta sexta-feira, 6 de novembro. Entre as modalidades disponíveis, estão a meia federal e a inteira, com preços que variam entre R$ 155 e R$ 960. O cantor britânico se separou da banda One Direction em 2016 e, desde então, lançou dois álbuns solo. Seus colegas Zayn, Niall Horan, Harry Styles e Liam Payne também investiram em carreiras individuais. Veja a seguir os preços para os shows de Louis Tomlinson no Brasil.

São Paulo:

Pista Premium – R$ 820 (inteira) | R$ 410 (meia)

Cadeira Inferior – R$ 550 (inteira) | R$ 275 (meia)

Pista – R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia)

Cadeira Superior – R$ 320 (inteira) | R$ 480 (meia)

Rio de Janeiro:

Pista Premium – R$ 720 (inteira) | R$ 360 (meia)

Pista – R$ 390 (inteira) | R$ 195 (meia)

Cadeira Nível 1 Lateral – R$ 530 (inteira) | R$ 265 (meia)

Cadeira Nível 1 Central – R$ 490 (inteira) | R$ 245 (meia)

Cadeira Superior – R$ 310 (inteira) | R$ 155 (meia)

Camarote – R$ 720 (inteira) | R$ 360 (meia)

Curitiba:

Pista Premium – R$ 960 (inteira) | R$ 480 (meia)

Cadeira Inferior – R$ 840 (inteira) | R$ 420 (meia)

Cadeira Superior – R$ 580 (inteira) | R$ 290 (meia)