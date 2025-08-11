‘A morte faz parte da vida e a gente segue’, diz Gilberto Gil sobre Preta, sua filha

Cantor afirmou que, apesar do luto, retomará os compromissos profissionais, com a turnê Tempo Rei: ‘É um respeito também a esse caráter profundo da personalidade dela. Voltar a cantar por aí’

O cantor Gilberto Gil falou a respeito da morte de sua filha, Preta Gil, em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, neste domingo (10), Dia dos Pais. “Estamos tristes, naturalmente. Ainda temos que nos acostumar com a perda, com a falta. Preta era uma menina muito cheia de vida, muito intensa no sentido afetivo. Ao mesmo tempo, ela já vinha com um sofrimento prolongado de três anos, quase”, afirmou. “Com a Preta a gente teve tempo para, de certa forma, irmos nos acostumando com a ideia. O diagnóstico dela foi logo de início muito duro. As expectativas em relação à possibilidade de ela se curar eram pequenas”, prosseguiu.

O cantor afirmou que, apesar do luto, retomará os compromissos profissionais, com a turnê Tempo Rei. “A morte faz parte da vida e a gente segue, né?”. “Ela era cantora! Cantava! Dizia em vários momentos da doença: ‘Vai cantar! Vai pai, vambora!’. Ela tinha esse lado. É um respeito também a esse caráter profundo da personalidade dela. Voltar a cantar por aí”, acrescentou.

Cinzas

Gil revelou os planos para as cinzas da cantora: “(Ela queria que) fossem distribuídas entre as pessoas da família e dos amigos. Hoje, eu estava vendo a caixinha com as cinzas dela. Tem gente, por exemplo, que quer usar as cinzas para fazer uma espécie de joia. Tem gente que quer ter um tiquinho das cinzas em casa. Talvez seja o caso da família. Jogar um pouquinho no jardim de uma das casas. No mar da beira do mar de uma casa na Bahia”.

Conversas com a filha

Segundo o cantor, não houve um momento de “última conversa” com Preta. “Não. Sabendo que seria a última, não. Porque o mistério da vida continuava tão intenso quanto o mistério da morte. As nossas conversas eram sempre associadas a isso. Os amigos, os parentes, o filho dela, os amores dela, enfim, as coisas do mundo”, disse.

Sobre o tratamento do câncer no exterior, Gil afirmou que fez parte da tentativa de recuperação de Preta. “Ela resolveu ir, dentro desse contexto extraordinário de empenho, de amor à vida, de apego no sentido mais benigno da palavra. Eu usei esses últimos tempos lá nos Estados Unidos para isso. Acompanhá-la, cercá-la, no maior conforto possível”.

Legado de Preta Gil

Em determinado momento da entrevista, Gil se emocionou e abriu um largo sorriso ao relembrar de bons momentos: “Ela era talvez a mais espevitada de todos os filhos. Era uma menina incrível. Pretinha”.

Gilberto Gil também citou o que considera os maiores legados de Preta. “Primeiro com a música. Ela se dedicou logo pequenininha, já tinha muito gosto. Vivia num ambiente saturado de música, com a madrinha, os parentes, tudo mais. Estava pensando ontem sobre isso, sobre a herança que ela deixa para nós. Ela viveu uma vida que nos ensina muita coisa. Nos indica direções, escolhas a serem feitas, valores a serem cultivados. Era entusiasta de viver para que a vida seja melhor para ela e para todos. É o que fica dela, além da saudade”, disse o cantor, com um sorriso no rosto.

