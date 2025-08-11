Greta Thunberg anuncia nova flotilha de ajuda para Faixa de Gaza

Segundo a ativista sueca, a iniciativa chamada ‘Global Sumud Flotilla’ será a ‘maior tentativa já realizada de romper o bloqueio ilegal israelense’ no território palestino, com ‘dezenas de barcos partindo da Espanha’

Divulgação Ativista Greta Thunberg no veleiro "Madleen"



Uma flotilha com ajuda humanitária zarpará em 31 de agosto de vários portos do Mediterrâneo em direção à Faixa de Gaza para “romper o bloqueio ilegal israelense”, anunciou no domingo a ativista sueca Greta Thunberg, que integrará a iniciativa. “No dia 31 de agosto, vamos iniciar a maior tentativa já realizada de romper o bloqueio ilegal israelense de Gaza, com dezenas de barcos partindo da Espanha. Nos uniremos a outras dezenas em 4 de setembro, que zarparão da Tunísia e de outros portos”, escreveu no Instagram.

A iniciativa, chamada ‘Global Sumud Flotilla’, contará com a participação de artistas, como a atriz Susan Sarandon e os atores Gustaf Skarsgård e Liam Cunningham, além de ativistas de 44 países, segundo o site da organização, que não revela o número exato de barcos. A ‘Global Sumud Flotilla’ se define em seu site como uma organização “independente” e “não afiliada a qualquer governo ou partido político”.

A nova iniciativa foi anunciada após uma tentativa recente fracassada de levar ajuda a Gaza, que teve a participação de Thunberg. O veleiro “Madleen”, com 12 ativistas franceses, alemães, brasileiros, turcos, suecos, espanhóis e neerlandeses a bordo, foi interceptado em 9 de junho pelas forças israelenses, 185 quilômetros ao oeste da costa de Gaza. Os ativistas foram expulsos pelo governo de Israel.

*Com informações de AFP