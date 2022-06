Aceitou? Ex-empresária de Claudia Rodrigues revela choque com pedido de casamento

Adriane Bonato cuidou da carreira da atriz por 10 anos; elas romperam a ligação profissional em março

Reprodução/Instagram/claudia_rodrigues_oficial/adrianebonatooficial Adriane Bonato disse que pedido de casamento de Claudia Rodrigues a pegou de surpresa



Ex-empresária de Claudia Rodrigues, Adriane Bonato quebrou o silêncio e falou sobre o pedido de casamento que recebeu da atriz pelas redes sociais no início da semana. “Fui pega de surpresa”, confessou a profissional, que cuidou da carreira de Claudia por 10 anos. Elas romperam a ligação profissional em março. No vídeo publicado pela artista que protagonizou o seriado “A Diarista”, da Globo, ela falou que compreendeu que o “homem da sua vida é uma mulher”. Adriane não se manifestou de imediato e explicou o motivo: “Precisei me ausentar para pensar e colocar as ideias no lugar, para poder dar a reposta, pois amor existe de ambas as partes. E por mais que haja amor é complicado para mim porque eu sempre estive ligada na parte profissional, nos negócios e no cuidar dela”.

Além de dar uma posição aos seus seguidores, Adriane mandou um recado para a artista. “Você me aprontou uma”, afirmou. “Claudinha o que tenho para dizer para você é: Eita, pequenininha, você é danada hein, quando quer uma coisa, não desiste, né? Você me pegou de surpresa, não esperava que você fizesse isso… mas estou indo aí conversar com você, tá? Me espera.” Por fim, a ex-empresária da artista disse que não pode revelar se aceita ou não o pedido de casamento antes de conversar pessoalmente com Claudia: “Só posso falar depois que falar com ela”. O encontro entre elas deve acontecer na sexta-feira, 10. Claudia, que há 22 anos lida com a esclerose múltipla, disse que os 10 anos que passou ao lado de Adriane foram os melhores da sua vida. “Todo o cuidado da Dri me despertou um sentimento diferente, que nunca senti por homem nenhum. Quando fiquei em coma 15 dias, entre a vida e a morte, quando acordei e olhei para o lado, a Dri estava ali rezando pela minha vida e eu tive a certeza que eu queria viver com ela para o resto da vida”, afirmou a atriz.