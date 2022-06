‘Power Couple 6’: Brenda joga água em Karol e Mussunzinho parte para cima dela; assista

Briga ficou tão intensa que os outros participantes tiveram que intervir para ninguém ser expulso

Reprodução/Record Brenda Paixão jogou água em Mussunzinho e Karol Menezes



O clima voltou a esquentar no “Power Couple 6” e, após a formação da DR, Brenda Paixão e Matheus Sampaio se desentenderam com Mussunzinho e Karol Menezes. A briga foi tão intensa que quase terminou em agressão. A confusão teve início quando o ex-participante do “Brincando com Fogo” começou a gritar com o ator, que estava cozinhando. “Bundão, seja homem e chama ela [Brenda] de burra de novo na cara dela”, declarou Matheus enquanto batia com a mão na mesa. Karol entrou na discussão para defender Mussunzinho e insinuou que o adversário não tem peito para bater de frente com o ator. Ela continuou com as provocações dizendo que em uma briga, Matheus já jogou Brenda na sua frente para se defender.

“Eu me botei na frente, eu sou bem mulher. Diferente de ti, sua falsa”, interviu Brenda. Karol não gostou de ser chamada de falsa e começou a discutir com a parceira de Matheus. Ela pediu uma prova da sua falsidade e Brenda então falou: “Você me chamou de fingida e falou que não chamou. Foi admitir depois, quando o Rogério e a Baronesa estavam aqui”. Karol rebateu: “Rogério falou de remédio, seu lixo”. A discussão entre as duas seguiu e a mulher de Mussunzinho falou para a rival ir dar uma volta. Para provocar, Brenda disse que continuaria na cozinha. O ator, que estava cortando uma carne, virou para a ruiva e disse: “Fica aí, aproveita. Quer amassar um alho?”. Brenda levantou, abriu uma garrafinha de água que estava em sua mão e disse a Mussunzinho: “Vai tocar [em mim]?”.

O ator disse que só ofereceu um alho a ela e Brenda disse que não queria ajudar na cozinha. Karol a chamou de “escrota” e começou a dizer que ela era “um cão” sem maquiagem. A discussão entre os casais foi ficando mais acalorada e, em meio a gritaria, Brenda jogou a água que estava dentro da sua garrafinha em Karol. “Está com o sangue muito quente”, ironizou a ruiva. Mussunzinho se revoltou, largou o que estava fazendo e foi para cima de Brenda. Os outros participantes tiveram que intervir para a briga não acabar em agressão. A ex-participante do “Brincando com Fogo” continuou com as provocações e Karol também precisou ser contida para não tocar na adversária. Brenda ficou chamando a loira de “palhaça” e Matheus a advertiu: “Deu”. Com raiva, Karol pegou um prato e jogou no chão, Brenda fez uma cara de medo e se calou.