‘Acham que sou uma velha ridícula’, diz Silvia Abravanel sobre desempenho do ‘Bom Dia & Cia’ entre crianças

Filha de Silvio Santos negou rivalidade com irmãs e afirmou que se ‘encontrou’ na apresentação de programas infantis: ‘Sou mãe e tenho essa obrigação’

Reprodução/Jovem Pan News Silvia Abravanel, apresentadora do "Bom Dia & Companhia", foi a convidada do programa Morning Show



A apresentadora Silvia Abravanel foi a convidada do programa Morning Show desta sexta-feira, 6. Durante o bate-papo, ela falou sobre sua carreira no programa infantil “Bom Dia & Companhia” e os novos hábitos de consumo entre crianças. “As crianças hoje em dia querem um iPad, um celular. Ela acha que você está as infantilizando demaiss. As crianças saem dos 5 anos de idade para os 13, 15 ou 18. Ela não tem mais aquela fase de criança ser criança. Assistir ao meu programa é um parto para eles, acham que sou uma bobona, uma velha ridícula, sendo que estou fazendo papel de mãe. Estou tentando trazer a criança para ser criança”, afirmou. “Alguns pais conseguem recuperar os filhos. Eu, graças a Deus, tenho um público muito fiel, que assiste ao meu programa. A gente consegue fazer isso, trazer e buscar a infância. Não me sinto ridícula por apresentar programa para crianças, sou mãe e tenho essa obrigação”, acrescentou.

Silvia revelou que se encontrou como apresentadora infantil e acredita que não há espaço para a criação de rivalidades entre suas irmãs. “A Patrícia Abravanel está no auditório, Rebeca se achou em um programa mais tranquilo, Renata, Cintia e Daniela são mais do administrativo. Cada uma de nós trilhou seu próprio caminho, ele [Silvio Santos] deixou a gente muito livre em relação há isso. Não teve competição, essa coisa de que ‘ela aparece mais que eu’. Cada uma tem seu espaço lá dentro, ele trilhou muito bem isso. Não foi nada conversado, cada uma de nós achou nosso caminho. É bem natural”, declarou. “Tanto a televisão quanto as redes sociais estão muito chatas. Qualquer coisa que você fale você é recriminado, você é massacrado. Antigamente as coisas eram mais essa brincadeira, sem muitas regras. Hoje em dia, qualquer coisa que você fala as pessoas te cancelam, né?”, observou.

Confira na íntegra a entrevista com Silvia Abravanel: