Adam Levine aciona a Justiça após trocar duas Ferraris por um carro falso

Vocalista do Maroon 5 gastou quase US$ 1 milhão em uma Maserati que vendedor afirmou ser rara

Reprodução/Instagram/adamlevine Adam Levine alegou em processo que foi engado ao comprar uma Maserati



O cantor Adam Levine, vocalista do Maroon 5, acionou a Justiça após comprar uma suposta versão falsa de um raro Maserati 1971 por quase US$ 1 milhão. De acordo com o New York Post, o processo aberto na Califórnia diz que o artista trocou duas de suas Ferraris pelo automóvel, que foi vendido por Rick Cole. Na hora da negociação, Adam teria sido convencido de que a Maserati era “extremamente desejável e valiosa no atual mercado de carros clássicos”. O ex-jurado do “The Voice” americano fechou acordo em janeiro de 2021 e deu como pagamento as Ferraris que juntas somam o valor de US$ 950 mil. Todo o trâmite de venda foi conduzido por Cole, conhecido por já ter vendido carros para celebridades como Jay Leno, Frank Sinatra e Robin Williams.

A suposta farsa foi descoberta quando o cantor tentou comercializar o carro e foi informado por uma concessionária que uma Maserati com o mesmo número de identificação de veículo já tinha sido vendida anos antes por um colecionador a um piloto de corrida. “A inspeção e investigação subsequentes revelaram que o veículo não é autêntico. Cole nunca divulgou nada disso … retendo essas informações para ganhar dinheiro substancial com a venda”, acusa o processo. Também foi descrito na ação que Cole sabia sobre a identidade questionável do carro e “tomou medidas ativas para falsificar fraudulentamente o veículo” para conseguir vendê-lo a um “preço superinflado”. Com o processo, Adam busca recuperar o dinheiro perdido na transação. Cole não se pronunciou sobre o assunto.