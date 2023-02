Cristina Mortágua desabafa após filho com Edmundo aparecer: ‘A casa está caindo’

Apresentadora postou um print da mensagem que recebeu do filho após ele sumir por cinco dias

A apresentadora e escritora Cristina Mortágua compartilhou na manhã desta sexta-feira, 24, a mensagem que recebeu do filho, Alexandre, após ele aparecer. “Oi, mãe, bom dia. Não estou entendendo…”, escreveu. “Eu também não, língua difícil aqui no Japão, né, meu filho”, ironizou a artista. Na sequência, ela gravou um vídeo desabafando: “Postei para vocês verem a mensagem do meu filho, como se nada tivesse acontecido. A casa está caindo e para ele nada está acontecendo. E é o que eu falei para vocês, a minha vida segue”. A apresentadora já tinha expressado horas antes que depois de toda essa confusão ela iria focar em si mesma: “Há três anos eu venho tentando, planejando, esquematizando, programando, e sempre que vou tocar um projeto para frente, acontece alguma coisa relacionada a minha família que não permite que isso aconteça porque atrapalha o meu emocional”.

Na quarta-feira, 22, Cristina usou as redes sociais para dizer que o filho estava desaparecido há cinco dias. Ela também afirmou que pediu ajuda ao ex-jogador de futebol Edmundo, pai de Alexandre, mas foi ignorada. Nas mensagens que divulgou, ela pergunta para o atleta se eles deveriam ir à delegacia. O print da conversa indica que Edmundo visualizou as mensagens e não respondeu. Após a escritora expor o caso nas redes sociais, um amigo do seu filho entrou em contato com ela e disse que Alexandre estava no Rio de Janeiro, foi para São Paulo e teve o celular furtado. A artista demonstrou não acreditar na história e falou que desde a adolescência o filho dá esse tipo de trabalho e nunca teve o apoio de Edmundo. O ex-jogador não se manifestou sobre o assunto. A Jovem Pan também tentou contato com Alexander, mas não obteve retorno.