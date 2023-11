Adriana Lima reage após receber críticas sobre aparência: ‘Rosto de uma mãe cansada’

Internautas questionaram fisionomia da modelo durante aparição em evento de divulgação do filme ‘A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes’

Reprodução/Instagram/@adrianalima Adriana Lima se posicionou sobre sua aparência



A modelo Adriana Lima rebateu críticas à sua aparência. Após aparecer em um evento de lançamento do filme “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, obra do mesmo universo de Jogos Vorazes, internautas usaram fotos atuais e antigas da brasileira para contestar sua aparência. Alguns questionaram se ela havia passado por procedimentos estéticos, enquanto outros apontaram as diferenças no rosto como parte dos efeitos de uma gravidez. A famosa usou as redes sociais para rebater comentários em tons críticos sobre sua fisionomia. “Este é o rosto de uma mãe cansada de uma adolescente, dois pré-adolescentes, um garoto ativo, um bebê de um ano aprendendo a andar e três cachorros… Obrigada pela preocupação”, declarou. A maquiagem usada pela modelo trouxe um novo formato para seu olhar, que deu aos fãs a impressão de que ela havia passado por uma cirurgia. “O povo criticando o rosto da Adriana Lima… Realmente, padrões inalcançáveis”, destacou uma seguidora.