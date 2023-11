Jennifer Aniston lamenta morte de Matthew Perry e relembra bons momentos: ‘Você sempre fez meu dia’

Atriz celebrou o humor e a habilidade do amigo de fazer as pessoas rirem e afirmou ainda conversar todos os dias com ele

Instagram/@jenniferaniston/Reprodução Os atores trabalharam por dez anos juntos no seriado Friends



A atriz Jennifer Aniston se pronunciou nesta quarta-feira, 15, sobre a morte do colega de ‘Friends’, Matthew Perry. A intérprete de Rachel relembrou de mensagens trocadas com o ator e o comentou sobre seu humor e habilidade de fazer as pessoas rirem. “Nossa, isso foi profundo… Ter que dizer adeus ao nosso Matty foi uma onda insana de emoções que eu nunca experimentei antes. Todos nós experimentamos perdas em algum momento de nossas vidas. Perda de vida ou perda de amor. Ser capaz de realmente SENTAR-SE nesse luto permite que você sinta momentos de alegria e gratidão por ter amado alguém tão profundamente. E nós o amávamos profundamente. Ele fazia parte do nosso DNA. Sempre fomos nós 6. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o rumo de quem éramos e qual seria o nosso caminho. Enquanto Matty, ele SABIA que adorava fazer as pessoas rirem. Como ele mesmo disse, se não ouvisse a ‘risada’ pensava que ia morrer. Sua vida literalmente dependia disso. E cara, ele conseguiu fazer exatamente isso. Ele fez todos nós rirmos. E rir muito”, relatou.

“Nas últimas semanas, tenho repassado nossas mensagens um para o outro. Rindo e chorando e depois rindo de novo. Vou mantê-los para todo o sempre. Encontrei uma mensagem que ele me enviou do nada um dia. Isso diz tudo. Matty, eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e livre de qualquer dor. Falo com você todos os dias… às vezes quase consigo ouvir você dizendo “você poderia SER mais louco? Descanse irmãozinho. Você sempre fez meu dia…”, finalizou. Perry morreu em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O eterno Chandler estava em uma hidromassagem quando foi encontrado por um funcionário. O elenco de Friends chegou a se pronunciar sobre o falecimento em uma nota conjunta de Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc e David Schwimmer.