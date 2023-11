Anahí tem febre de 38,6ºC em dia de show do RBD em São Paulo: ‘Me dói os ossos’

Grupo mexicano realiza quatro shows em São Paulo, no Allianz Parque, neste final de semana

Reprodução/Instagram/@anahi Anahí faz série de apresentações com o RBD em São Paulo



A cantora Anahí anunciou que passou a madrugada desta quinta-feira, 16, com febre. Nas redes sociais a artista declarou que está doente e sente grandes dores no corpo. O anúncio vem no mesmo dia que o RBD, grupo do qual ela faz parte, realiza o seu terceiro show em São Paulo. Outras datas também estão marcadas para sexta-feira, sábado e domingo, no Allianz Parque. “Meu Deus, passei a pior noite. Me dói os ossos, mas não sei o que está acontecendo. Não é Covid, isso eu sei”, escreveu a artista ao lado de uma foto onde o termômetro marca 38,6ºC. A mexicana não deu mais detalhes sobre sua recuperação ou se realizará os outros três shows do grupo no Allianz Parque, estádio na zona oeste da capital paulista. Nas redes sociais, fãs que compraram ingressos para assistir ao show da banda se demonstraram preocupados. “Pelo amor de Deus, toma um remédio, mulher. Descansa, esteja bem. Preciso de você amanhã no meu show”, disse uma fã.