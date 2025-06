Adriane Galisteu comenta conflitos com a família de Ayrton Senna

Apresentadora também compartilhou detalhes sobre a personalidade do tricampeão de Fórmula 1 fora das pistas

Reprodução/Instagram/@galisteuoficial Além disso, Galisteu mencionou que a família de Senna ficou surpresa com as transformações que ele passou durante o relacionamento



Adriane Galisteu, aos 52 anos, revisitou seu passado ao lado de Ayrton Senna, abordando as tensões que existiram com a família do famoso piloto de Fórmula 1. Durante um episódio da série “Barras invisíveis”, a apresentadora compartilhou detalhes sobre a personalidade de Senna fora das pistas. “A gente tem a obrigação de manter esse cara vivo. Todo mundo conhecia o piloto, o gênio, o dedicado, mas aqui a gente sabia como ele era fora das pistas. Senna era engraçado, simples. Ele era melhor ainda fora das pistas. Era também ciumento, ariano, briguento.”

A relação de Galisteu com a família de Senna foi marcada por conflitos, e ela expressou sua frustração ao afirmar que sempre sofreu um apagamento em sua história. “Sofro um apagamento não é de agora, é da vida inteira. Mas eles não vão conseguir me apagar. Podem contar uma história muito diferente da que vivi, mas estou viva para contar a minha versão. Quem viveu com o Senna 24h, dormiu, acordou, se divertiu, chorou, fomos eu e ele. Podem fazer o que quiser. Vou continuar sendo indigesta e está tudo bem”, declarou.

Além disso, Galisteu mencionou que a família de Senna ficou surpresa com as transformações que ele passou durante o relacionamento. “Só sabia lidar com o Ayrton focado, metódico, sério, que só usava a roupa do patrocinador, com a mãe que fazia a mala dele. Nesse um ano e meio que ficamos juntos, vimos a família dele três vezes”, revelou, destacando como seu amor influenciou a vida do piloto.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Nos reencontros, Ayrton estava com cabelo grande, barba por fazer… No auge da minha maturidade hoje, sei o quanto isso mexeu com eles. Porque eles conheciam um Senna de um jeito, e ao me conhecer, ele ficou de outro.”

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias